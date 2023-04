Assemblea degli azionisti di Italian Exhibition Group

Si è tenuta l’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italian Exhibition Group che ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile di esercizio pari ad Euro 1.512.748 e ha deliberato di destinare il risultato d’esercizio 2022 (pari ad Euro 1.512.748) come segue: quanto ad euro 30.255 a “Riserva Statutaria”, euro 303.828 a “Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate” ed euro 1.178.665 alla parziale copertura delle precedenti perdite di esercizio. L’Assemblea ha inoltre esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario. I risultati consolidati dell’esercizio 2022 evidenziano ricavi pari a 161,9 milioni di Euro (+58,0% YoY), un Adjusted EBITDA pari a 18,1 milioni di Euro con un Adjusted EBITDA margin all’11,2% e un risultato netto pari a – 0,7 milioni di Euro, con un’incidenza percentuale sui ricavi di – 0,5%; la posizione finanziaria netta è negativa per 95,4 milioni di Euro.

L’Assemblea, esaminata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti, ha approvato la politica di remunerazione della Società per l’esercizio 2023 contenuta nella prima sezione e deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione. L’Assemblea ha confermato la nomina dell’amministratore Dott. Gian Luca Brasini già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2022. L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale della Società fissandone la durata in carica in tre esercizi, con scadenza quindi alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e determinandone il relativo compenso.. In particolare, il nuovo collegio sindacale risulta composto dai seguenti membri: Alessandra Pederzoli (Presidente); Stefano Berti (Sindaco Effettivo); Fabio Pranzetti (Sindaco Effettivo); Meris Montemaggi (Sindaco Supplente); Luisa Renna (Sindaco Supplente)

L’Assemblea, su proposta del socio Rimini Congressi S.r.l., ha deliberato di determinare la retribuzione annuale dei sindaci, per l’intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a Euro 32.000,00 annui al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 22.000,000 annui a ciascuno dei due membri effettivi del Collegio Sindacale; il tutto in ragione del tempo effettivamente trascorso in carica. Tutti i Sindaci si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente e dal Codice di Corporate Governance delle Società quotate. Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei componenti del Collegio Sindacale detiene azioni della Società. Deliberata l’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell’autorizzazione dell’Assemblea del 29 aprile 2022 per la parte non eseguita.