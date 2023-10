Attenzione alla parità di genere, a Galvanina Group il premio Excelsa Romagna 2023

È stato assegnato a Galvanina Group, azienda specializzata nell’imbottigliamento di acqua minerale e nella produzione di bibite biologiche, mixer e tè freddi, il Premio “Excelsa – Romagna 2023”, nella Sezione Sostenibilità, per l’attenzione e l’impegno nei confronti della parità di genere. Il Premio è destinato alle imprese eccellenti, tra quelle aderenti a Confindustria Romagna, Forlì-Cesena, Rimini.

Recentemente, Galvanina Group ha infatti ricevuto la Certificazione UNI/PDR 125 Gender Equality, dimostrando di assicurare le medesime opportunità di crescita professionale a tutto il personale della Società.

“Siamo orgogliosi di questo riconoscimento - ha commentato Gianluca Privitera, Ceo Galvanina Group -, che conferma il valore del nostro impegno nei confronti della sostenibilità e della parità di genere. Consideriamo fondamentale, infatti, la creazione di una ‘leadership pipeline’ aziendale equilibrata ed eterogenea, che la migliore soluzione per un problema complesso spesso deriva da una prospettiva diversa o da un punto di vista nuovo che sfida lo status quo”.



“L’implementazione degli standard richiesti per la Certificazione - ha spiegato Privitera -, è stata impegnativa ma siamo stati in grado di introdurre strumenti aziendali importanti, come il requisito che almeno due candidati diversi siano intervistati per ogni posizione aperta”.

“La creazione di una cultura aziendale fondata su diversità, equità e inclusione (DEI), ha proseguito, si pone alla base della nostra strategia per la valorizzazione del capitale umano, essenziale per ottenere performance di eccellenza e assumere persone con talento e capacità di esaltarne le differenze”.

Dopo avere acquisito la certificazione, Galvanina Group ha condiviso la propria esperienza nel corso di numerosi incontri organizzati in partnership con Confidustria Romagna: “Questo Premio - ha concluso Privitera -, ci incoraggia a continuare in nostro impegno per incorporare diversità, equità e inclusione in tutto ciò che facciamo. Ciò richiede che siamo attivamente inclusivi per operare in modo sempre più sostenibile e responsabile”.