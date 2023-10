Autotrasportatori associati, Mirco Giannetti è il nuovo presidente Fita Cna Rimini

Mirco Giannetti è il nuovo presidente Fita Cna Rimini e subentra a Marco Pazzini per rappresentare la categoria degli autotrasportatori associati. Come prassi di Cna i vertici sono occupati da chi rappresenta in modo diretto la categoria di pertinenza: Mirco Giannetti opera nel settore della logistica integrata, dei trasporti e dei temi di sicurezza attraverso la Giannetti Group con nove sedi dislocate tra Rimini, Bologna e Ostellato.

Una realtà strutturata in grado di collaborare con importanti gruppi industriali a livello mondiale, garantendo la totalità dei servizi con una gestione via web attraverso una piattaforma creata e sviluppata internamente.