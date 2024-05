Autotrasporto, Cna: "Bene la transizione green del settore ma va gestita con realismo"

“La transizione energetica nel settore dell’autotrasporto deve essere gestita e non subita dalle imprese” si è aperto con questo obiettivo rilanciato da Matteo Fabbri responsabile di CNA Fita Rimini l’iniziativa “Il futuro dell’autotrasporto” promossa da CNA in collaborazione con AVI e geniaTeam. Sul tavolo incentivi, nuove tecnologie e carburante HVO come elementi strategici verso la transizione energetica. “Siamo consapevoli che si stia andando verso una transizione green del settore” ha puntualizzato Fabbri “Da parte di CNA c’è la volontà di governare e gestire il cambiamento con realismo e soprattutto tramite la conoscenza delle necessità delle imprese, mettendo loro a disposizione opportunità per affrontare tutte le stringenti normative europee al quale il settore autotrasporti deve attenersi”.



In questo senso CNA ha sottoscritto un’importante convenzione con geniaTeam per avere uno sconto alla pompa e premialità annuali sul carburante HVO, il biodiesel ricavato interamente da materie prime rinnovabili, un biocarburante strategico perché in grado di contribuire alla decarbonizzazione del settore trasporti. Un’opzione importante per ricevere il bollino di sostenibilità richiesto anche per il bilancio sociale. Il carburante HVO è un prodotto derivante prevalentemente da materie prime di scarto, residui vegetali e una parte residuale di oli vegetali e può essere già utilizzato nei motori diesel di ultima generazione validati per il suo utilizzo. In questo senso il rivenditore AVI, specializzato su veicoli Volvo, ha dato agli imprenditori intervenuti tutte le informazioni necessarie per approfondire il tema. Per il rinnovo del parco veicolare è però necessario un supporto da parte del governo attraverso una serie di incentivi che l’ufficio di CNA Credito segue e gestisce per le imprese del settore, unitamente alla possibilità di finanziare gli investimenti tramite proposte dirette di finanziamento e di leasing.



“È chiaro che i costi della transizione ecologica non possano gravare tutti sulle spalle delle PMI in termini di rinnovo del parco veicolare. E’ inoltre necessario un sistema di infrastrutture adeguate e punti di ricarica anche per i mezzi elettrici, al momento praticamente inesistenti sul territorio italiano per il segmento dell’autotrasporto. In definitiva” ha concluso Fabbri “Risultano determinanti la realizzazione delle infrastrutture necessarie al corretto utilizzo degli automezzi e un sistema di incentivi a supporto delle iniziative di investimento degli autotrasportatori in ottica green”.