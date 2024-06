Azienda riminese mette l'Intelligenza Artificiale al servizio del turismo: il progetto presentato al Wmf

Dal 13 al 15 giugno arriva a Bologna il Wmf - We Make Future, la Fiera internazionale e Festival sull'Innovazione AI, Tech e Digital, con oltre 100 eventi di formazione, business e intrattenimento. La manifestazione, che, con oltre 60.000 presenze è, insieme al Web Summit di Lisbona, l'evento digital più importante d'Europa, anche nella sua dodicesima edizione si presenta con un ricchissimo programma formativo che va incontro alle esigenze di una Community sempre connessa, per rispondere ai trend di mercato e avvalendosi dei contributi di speaker e ospiti che partecipano arrivando da tutto il mondo. Durante le tre giornate di questa edizione di Wmf ci saranno oltre 90 stage formativi, con gli interventi di più di 1.000 speaker. Ogni palco ospiterà un evento verticale su temi come Artificial Intelligence, Social Media, Advertising, E-commerce, Coding, Brand, Content Creators.

Tra i contributi a questa edizione c’è anche quello dell’imprenditore riminese Francesco Piersimoni, Co-Founder di Adrias Online, l’azienda di marketing e comunicazione di Rimini, tra le principali nel settore del turismo in Italia, e di Laborinto, azienda Tech del Gruppo Adrias in cui si sviluppano “sogni digitali”. Piersimoni è stato invitato come relatore su una questione di grandissima attualità, con l’esperienza, la competenza e la preparazione di un’azienda che si occupa da sempre di comunicazione e marketing nel turismo, proprio nella capitale italiana del turismo balneare.

“Secondo il nostro Osservatorio Statistico annuale, oltre il 40% dei turisti utilizza già l’intelligenza artificiale e 1 turista su 3 vorrebbe interfacciarsi con assistenti AI per ottenere informazioni accurate in tempo reale sull’hotel e sulla propria vacanza. Nonostante qualcuno possa pensare si tratti ancora di fantascienza la verità è che l’intelligenza artificiale è realtà e i turisti vorrebbero usare questo canale per interfacciarsi con gli hotel. In Adrias Online stiamo implementando funzioni di intelligenza artificiale su più livelli: aumentare le prenotazioni, generare contenuti, fare data mining su grandi volumi di dati, customer care…” dice Piersimoni, che aggiunge, andando dritto al punto, “L’intelligenza artificiale avrà un impatto sulle nostre vite e nel settore turistico pari o forse superiore a quello di internet. Rimanere fermi adesso significa perdere un treno che non ripasserà, viceversa salire a bordo significa prendere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti”.

L’appuntamento con “Turismo e Intelligenza Artificiale, dritto al punto” è per giovedì 13 giugno, dalle 18 alle 18,40, nell’area Tourism della Fiera di Bologna, dedicata a speech formativi e verticali sulle innovazioni nel settore turistico e sulle integrazioni digitali per ottimizzare l’offerta in un mercato internazionale.