Con l'azienda riminese che salva la foresta un carnevale di Rio green, le scuole di samba carbon free

Grazie alla startup riminese LetItTrees, per la prima volta la sostenibilità sfila sotto gli occhi del mondo al Carnevale di Rio de Janeiro. LetItTrees, impresa italiana con sede a Rimini, specializzata nella salvaguardia della foresta amazzonica e nell’ottenimento di Certificati Verdi di stock di carbonio e carbon credit per le aziende interessate ad avviare un percorso Esg SDGs e di compensazione delle proprie emissioni di CO2, ha stretto una partnership senza precedenti con due delle più grandi scuole di Samba brasiliane. Queste sono La Mangueira, probabilmente la più grande e importante scuola di samba del pianeta, e Imperio Serrano. L’accordo è stato reso possibile dalla Gpx Ecofi, fintech brasiliana partner nelle certificazioni verdi, garantite da blockchain.

La partnership, denominata "Let It Trees: Carnaval Sustentável" (LetItTrees Carnevale sostenibile) compensa le emissioni di carbonio generate durante il Carnevale dalle due scuole di samba, stabilendo un nuovo standard di responsabilità ambientale nell'evento di massa più grande, spettacolare e seguito nel mondo, iniziato il 9 febbraio e che culminerà il 18.

Il calcolo delle emissioni di carbonio, stimato a circa 136 tonnellate di CO2 dallo studio di Gpx, porta a una compensazione di 136 Use (gli USE sono i token equivalenti a una tonnellata compensata), azzerando l’impatto di carbonio nell’atmosfera e certificando le prime due scuole carbon free a sfilare nel sambodromo.

Luca Picchio, Ceo di Let It Trees, dichiara: "Questo non è solo un evento del Carnevale, ma un passo epocale verso la sostenibilità globale. Mangueira e Impero Serrano, insieme a LetItTrees e GPX Finanziaria, stanno creando una sinergia unica che dimostra come cultura, intrattenimento e responsabilità ambientale possono coesistere, e come il Carnevale di Rio possa diventare un catalizzatore per la presa di coscienza e l'azione positiva"

La Mangueira (nome completo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira), con 5000 partecipanti la più grande scuola di samba al mondo, ha sfilato nel "Gruppo speciale", quello delle grandi, nella notte di 12 febbraio e punta dritta al titolo di Regina del Carnevale. Nel “Grupo de Oro” delle contendenti, domenica 11 si è invece esibita l’altra scuola compensata da LetItTrees, Imperio Serrano che, proprio come nel calcio, farà di tutto per riconquistare la promozione alla “Serie A” del samba, in una gara senza esclusione di balli, coreografie, storie e torcida popolare

Entrambe le scuole compensate da Let It Trees hanno una forte motivazione ulteriore per puntare alla vittoria nelle rispettive categorie: entrare nella storia come prime scuole di samba carbon free del mondo, prime interpreti della prepotente richiesta di sostenibilità che sta emergendo dal cuore più popolare, radicato e iconico della tradizione brasiliana.