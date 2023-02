L'azienda vinicola si rinforza con un nuovo socio di maggioranza e punta ai mercati Usa e Giappone

Il 2023 dell’azienda vinicola riminese Vini San Valentino si apre con un’importante novità societaria: l’imprenditore romagnolo Gianluca Marchetti è il nuovo socio di maggioranza. Il settore agricolo è sempre stato tra le passioni di Marchetti, personalità eclettica e poliedrica, che a fine 2022 ha deciso di scendere in campo, entrando in società a fianco di Roberto Mascarin, il patron-produttore di Vini San Valentino e del socio Giovanni Sidoli.

“Il mondo del vino è in continua evoluzione e crescita – afferma Gianluca Marchetti – e da sempre sono affascinato dalla capacità delle piccole imprese vinicole italiane di promuovere le loro eccellenze in Italia e all’estero, così come da tempo fa San Valentino. Con il mio ingresso in società mi auguro di portare un valore aggiunto e un impulso innovativo, supportando l’azienda a conseguire risultati sempre più soddisfacenti nel settore enogastronomico ed enoturistico, partendo già da una produzione vinicola nota a livello nazionale e acclamata dalla critica internazionale di settore”.

La Vini San Valentino - che vanta la consulenza enologica di Luca D’Attoma - nel corso del 2022 ha intanto potenziato i rapporti commerciali oltreoceano con Stati Uniti e Giappone e in Europa, in particolar modo con i Paesi Bassi. L’azienda si sta preparando, inoltre, ad eventi importanti per il 2023 come i Tre Bicchieri del Wine World Tour del Gambero Rosso previsto nel mese di marzo con le due tappe di New York e Chicago e la celebre kermesse Vinitaly, a Verona, dal 2 al 5 aprile.

L’esperienza e lo spirito visionario di Marchetti, si inseriscono quindi in un anno che si annuncia particolarmente intenso. Gianluca Marchetti è da anni a capo della storica azienda metalmeccanica M.T. che produce ed esporta portautensili motorizzati per tornio in tutto il mondo, con head quarter a San Giovanni in Marignano; gestisce diverse imprese in vari settori, dalla moda all’immobiliare, dall’energia al Grocery alimentare, sempre con un occhio rivolto verso l’innovazione e i giovani, ai quali si è dedicato con un’iniziativa di formazione industriale-imprenditoriale come Industry 4 School. Questo progetto, in collaborazione con altri due imprenditori del territorio romagnolo, ha avuto l’obiettivo di fronteggiare la carenza di manodopera specializzata nel settore metalmeccanico, avvicinare la scuola al mondo del lavoro, favorendo così anche il così detto “learning by doing”.