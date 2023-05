Aziende, sei mesi di lavoro solo per pagare le tasse. Il 9 luglio il tax free day delle realtà riminesi

Cadrà il 9 luglio il tax free day, il giorno in cui le aziende riminesi smetteranno di lavorare per pagare le tasse e cominceranno a destinare i guadagni all'impresa. Un passo in avanti se si pensa che nel 2017 la data era quella del 6 agosto. A rilevarlo "Comune che vai, fisco che trovi", il Rapporto 2023 dell'Osservatorio permanente Cna sulla tassazione delle Pmi (taxfreeday.it) che analizza l'andamento della tassazione sulle piccole imprese in 114 città italiane. Nel dettaglio della provincia di Rimini emerge come occorrono 191 giorni per pagare il fisco e 174 giorni di lavoro per la propria famiglia.

“L’Osservatorio mostra come l’anno scorso la tassazione media in Italia sulle imprese sia scesa al 52,7% e a Rimini al 52,2% - puntualizza Mirco Galeazzi presidente Cna Rimini -, grazie alla deduzione Imu del 100%, l’eliminazione dell’Irap e la rimodulazione dell’Irpef, tutti interventi sollecitati da anni dalla Confederazione. La pressione fiscale così è scesa di 7,5 punti percentuali”.

Nello studio protagoniste le aziende con un laboratorio e un negozio, ricavi per 431mila euro, un impiegato e quattro operai di personale. A Rimini il gravoso mix tra incidenza erariale e contributiva statale, regionale e comunale restituisce un Total tax rate al 52,2% ovvero il peso complessivo esercitato dal fisco sul reddito (nel 2017 era il 60%). Rimini sale nella classifica dei Comuni virtuosi dal 72° posto del 2016 al 52° nella classifica complessiva sulla tassazione delle Pmi.

“Le differenze nella tassazione tra un territorio e l’altro - prosegue Galeazzi - dipendono dalla Tari e dalle rendite catastali che non sono allineate ai valori commerciali. Anche se la pressione fiscale è scesa resta comunque elevata. A Bolzano l’impresa deve lavorare fino al 18 giugno per pagare il socio Stato mentre a Rimini fino al 9 luglio, ad Agrigento fino al 30 luglio“.

L’Osservatorio sul fisco della Cna si conferma uno strumento di lavoro sia in chiave nazionale che locale utile a orientare le politiche, un approccio nel merito di Cna riconosciuto recentemente anche nel nuovo Codice degli appalti che ha confermato, come richiesto, la specificità dei consorzi artigiani.