Baby gang e sicurezza urbana al centro de “Le Giornate di Polizia Locale"

Tornano “Le Giornate di Polizia Locale e Sicurezza Urbana” organizzate dal Gruppo Maggioli, il consueto appuntamento annuale di confronto e aggiornamento per gli operatori del settore, che si spinge oltre i confini nazionali avviando un dialogo sempre piu? internazionale. L’ampio programma convegnistico si articola in tre giornate, suddivise in sessioni tematiche per analizzare, comprendere e applicare norme e procedure, definire modelli operativi, utilizzare strumenti e tecnologie funzionali alla Sicurezza Urbana, a cui interverranno qualificati esperti del settore, giuristi, docenti e formatori, dirigenti di Ministeri ed Enti Locali, rappresentanti delle principali Associazioni di categoria e Amministratori Locali.

Tra i temi principali di questa edizione si evidenziano gli approfondimenti relativi alle recenti modifiche al codice della strada, alle attivita? di polizia giudiziaria in materia di minori, baby gang e cyberbullismo, alle tecniche operative per la gestione di soggetti pericolosi ed armati, all'utilizzo dei sistemi tecnologici per la sicurezza e la privacy, agli accertamenti all'estero e alla cooperazione internazionale per le indagini di polizia, ai controlli su edifici pericolanti e sugli illeciti ambientali. Saranno, inoltre, tenuti alcuni corsi specialistici su: "Ruolo di ufficiale e comandante tra leadership e team building"; "Acquisti sul MEPA nella nuova release 2022"; "Strumenti di comunicazione per l'educazione alla legalita?". Una specifica sessione sara? dedicata al Progetto Europeo ‘NESTOR’, al quale ha contribuito anche il Gruppo Maggioli. NESTOR e? funzionale alla sorveglianza dei confini dell’Unione, aumentando la consapevolezza di situazioni di frontiera in aree marittime e terrestri. Il sistema NESTOR BC3i integrera? dati di sorveglianza dei confini in tempo reale con informazioni tratte da web e social media, creando e condividendo un’immagine smart di situazioni pre-frontaliere inviate a centri di comando locali, regionali e statali.

L’evento si conferma la principale ‘agora?’ italiana dedicata alla Polizia Locale, volta a creare sinergie e aumentare le connessioni tra gli attori del settore: Comandanti, Ufficiali, Agenti, Aziende, Istituzioni, Autorita? ed Esperti. Un progetto sviluppato dal Gruppo Maggioli con la rinnovata collaborazione e i patrocini del Ministero dell’Interno, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilita? sostenibili, di Anci (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) e U.P.I. (Unione Province d’Italia), della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Rimini e del Comune di Riccione. Parallelamente al convegno verra? allestita la Mostra Espositiva che, anche quest’anno, ospitera? oltre 80 aziende operanti nel settore delle tecnologie, soluzioni e servizi dedicati alla Sicurezza Urbana.