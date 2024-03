Cherry Bank protagonista all’Antica Fiera di San Gregorio con un progetto di inclusività sociale

Cherry Bank rafforza il legame con il territorio promuovendo una tematica importante come quella dell'inclusione sociale. L'occasione sarà offerta dall'edizione 2024 dell'Antica Fiera di San Gregorio, in programma a Morciano di Romagna dal 9 al 17 marzo durante la quale, dopo il completamento legato all'iter di fusione con Banca Popolare Valconca, Cherry Bank incontrerà il territorio.

Si tratta di un evento molto sentito dalla comunità morcianese e dai residenti dell'intera Valconca: nove giorni di appuntamenti, iniziative, mostre ed esposizioni che richiameranno migliaia di visitatori. Cherry Bank ha deciso di essere presente nel programma della Fiera attraverso un'iniziativa pensata per il territorio e la comunità locale.

Giochi inclusivi per i più piccoli

L’impegno di Cherry Bank consiste nel donare un set di giostre inclusive per creare un'area accessibile a tutti in uno dei parchi di Morciano. Quale parco, lo deciderà la comunità locale, comunicando la preferenza grazie al totem che sarà presente in occasione dell'Antica Fiera di San Gregorio nello stand di Cherry Bank sito in via Bucci, davanti alla Filiale dell’Istituto. La Banca, che ha già ottenuto il nulla osta dal Sindaco di Morciano, ha individuato il fornitore per le giostre inclusive e coprirà il costo delle stesse con una donazione nei confronti del Comune di Morciano.

In breve - Cherry Bank sarà presente all’Antica Fiera di San Gregorio dal 9 al 17 marzo con 2 stand: uno all’interno del padiglione fieristico di via XXV Luglio e l’altro in via Bucci, dove sono localizzate sia la sede operativa, sia la filiale dell’Istituto bancario.

Profilo Cherry Bank S.p.A.

Cherry Bank S.p.A. è la banca guidata da Giovanni Bossi, specializzata nei servizi di supporto alle imprese, nella creazione di valore dalla trasformazione di portafogli NPL e nell'acquisto dei crediti fiscali. Offre ai privati un ampio ventaglio di servizi bancari, sia fisici che digitali, con un’attenzione anche verso l’ambito del Wealth Management per individuare soluzioni di risparmio ed investimento su misura. Una Human Bank italiana che nasce da soci imprenditori e che con questo spirito affronta la realtà contemporanea del mondo del credito. Cherry Bank conta su più di 483 risorse, filiali e hub territoriali in 6 regioni d’Italia, oltre alla sede di Padova.