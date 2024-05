Banca Malatestiana, approvato il bilancio 2023: pronti 2 milioni per sostenere eventi e iniziative sociali

Nella cornice del Teatro Amintore Galli di Rimini, i soci di Banca Malatestiana hanno approvato il bilancio d’esercizio 2023: masse amministrate per conto della clientela pari a 3.395 milioni di euro, raccolta complessiva da clientela pari a 2.198 milioni di euro, utile netto pari a 27,32 milioni di euro, prevalentemente destinato a rafforzare il patrimonio, che raggiunge i 242 milioni di euro, indice di solidità (CET1) pari al 28,09%, fra i più alti a livello nazionale.

Con la chiusura del Bilancio 2023, la Banca restituisce ai soci oltre 1 milione e 100 mila euro, di cui 795 mila euro a titolo di Ristorno, ossia l’equivalente del vantaggio mutualistico derivante dall’operatività diretta con l’Istituto, e 312 mila euro come dividendo in proporzione al capitale sottoscritto. Inoltre, l’Assemblea dei soci ha deliberato lo stanziamento di oltre 2 milioni di euro da destinare a contributi liberali e beneficenza, per supportare e promuovere eventi e iniziative in vari ambiti sociali: scuola, cultura, solidarietà, assistenza socio-sanitaria, promozione del territorio, sport, iniziative parrocchiali e umanitarie. L’obiettivo principale è quello di favorire lo sviluppo del territorio attraverso il sostegno di progetti coerenti con il suo Statuto e soprattutto di incentivare la partecipazione attiva della comunità.

“In un anno decisamente complesso, interessato da importanti cambiamenti, acuiti dalle conseguenze dei recenti conflitti europei ed extra-europei, nonché dall'intensificarsi della crisi climatica, abbiamo tenuto fede alla nostra mission di sostegno all’economia locale, affiancando fattivamente famiglie ed imprese nelle sfide quotidiane.” – sostiene Enrica Cavalli, Presidente di Banca Malatestiana – “Sono stati erogati circa 430 mila euro a favore del Territorio, di cui il 43% a favore di attività socio-assistenziali, e sono stati inaugurati nuovi progetti riservati esclusivamente ai Soci della Banca, come DICA33, che ha lo scopo di offrire ai Soci la possibilità di sottoporsi a visite mediche specialistiche e servizi medici a costi agevolati, in forza del contributo erogato dalla Banca.”

“La raccolta complessiva è cresciuta, a dimostrazione che Banca Malatestiana si conferma un riferimento importante per il territorio”, commenta il Direttore, Paolo Lisi. “Serviamo più di 53.000 clienti, inclusi gli oltre 6.000 Soci, tramite le nostre 30 filiali distribuite nelle province di Rimini e Pesaro-Urbino. Abbiamo chiuso l’esercizio 2023 con il raggiungimento di un importante utile periodale che ha contribuito a consolidare con rinnovata efficacia la situazione patrimoniale della nostra Banca che, da sempre, mantiene un valore del CET1 ratio particolarmente elevato. Un patrimonio che ci consente quindi di affrontare con fiducia le sfide future, non facendo mancare il costante supporto alla comunità locale”. In occasione della seduta si è tenuta la nomina di 1 Proboviro Effettivo e di 1 Supplente: a loro l’assemblea ha dato il benvenuto in organico accompagnato dai migliori auguri di buon lavoro in vista delle sfide future.