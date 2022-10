Banca Popolare Valconca, avanza l'iter di fusione con Blu Banca. "L'operazione consentirà il rilancio"

Si è conclusa la scorsa settimana la prima fase di incontri con gli azionisti di Banca Popolare Valconca, in vista della prossima assemblea straordinaria per l’approvazione del progetto di fusione con Blu Banca (Gruppo Banca Popolare del Lazio), deliberata dal consiglio di amministrazione. Da lunedì 26 a mercoledì 28 settembre a Morciano di Romagna, Cattolica e Mondaino, si sono tenuti tre diversi incontri allo scopo di informare sulle scelte compiute dalla Banca in merito alla prospettata operazione di aggregazione che sarà sottoposta alla votazione dei soci nell’assemblea straordinaria che si terrà nel mese di novembre.

Incontri nati per approfondire nel dettaglio un’operazione di importanza strategica per il futuro della Banca, nel segno della trasparenza e della condivisione con gli azionisti che hanno a cuore il futuro di una delle più importanti istituzioni della Valconca. “Proprio per questo motivo, abbiamo programmato ulteriori appuntamenti, dopo che Banca d’Italia avrà concesso l’autorizzazione all'annunciata aggregazione, per la quale siamo ancora in attesa” ha dichiarato il direttore generale di Banca Valconca Dario Mancini.

Nelle prossime riunioni sarà possibile consultare gli atti (nello specifico la relazione degli amministratori), che hanno portato alla scelta del partner e saranno fornite ulteriori delucidazioni attraverso la “Relazione dell’esperto indipendente”, nominato dal Tribunale, che dovrà attestare, con la sua relazione e le sue analisi, la valutazione della congruità del valore di concambio, che si è determinato.

“Siamo fiduciosi – afferma Fabio Ronci, presidente di Banca Valconca - che questi ulteriori appuntamenti possano aumentare la consapevolezza della necessità di aggregazione, in ottica di rafforzare la presenza di Banca Popolare Valconca sul territorio, rilanciandola definitivamente”.

Agli incontri, oltre al presidente del Cda della Banca Fabio Ronci, al direttore generale Dario Mancini e ai consiglieri, hanno preso parte anche il presidente del Gruppo Banca Popolare del Lazio, Edmondo Capecelatro, e l’amministratore delegato di Blu Banca, Massimo Lucidi. Anche per il mese di ottobre i rappresentanti di Banca Popolare Valconca saranno a disposizione per tutte le domande e le richieste di chiarimenti che vorranno essere sottoposte; ciò al fine di informare correttamente tutti gli azionisti in relazione all’espressione di voto che dovranno manifestare nel corso dell’assemblea straordinaria.