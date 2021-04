Banca popolare Valconca, l'assemblea dei soci approva il bilancio d'esercizio

Si è svolta lunedì l’annuale Assemblea dei Soci della Banca Popolare Valconca, a cui hanno partecipato il Rappresentante Designato, i Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci, il Presidente Costanzo Perlini e il Direttore Generale Dario Mancini. A inizio lavori viene rappresentato che sono in corso gli atti legali in attuazione della delibera approvata nella passata assemblea del 25 giugno 2020, avente ad oggetto l’azione sociale di responsabilità promossa verso gli ex amministratori e l’ex direttore generale. A seguire, l’assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che registra un utile di € 2.327.718, con oltre l’81% di voti favorevoli. Nel corso dell’Assemblea è stato, inoltre, rinnovato il Collegio sindacale, così come previsto all’ordine del giorno.

Sono stati eletti alla carica di Presidente del Collegio, il dott. Enrico Maria Renier, sindaci effettivi il dott. Giuseppe Baldassarri e il dott. Francesco Farneti, mentre alla carica di sindaci supplenti sono stati eletti la dott.ssa Silvia Cecchini e la dott.ssa Silvia Vaselli.