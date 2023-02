Banca Valconca verso la svolta, si inizia a "trattare". Cherry Bank o Jc Flowers nel futuro dell'istituto

La rosa si restringe a due papabili partner. La Banca Popolare Valconca va verso la volata finale per l’ormai sempre più vicina operazione di aggregazione. Dopo i nove operatori che avevano risposto presente alla procedura selettiva, al momento della presentazione delle offerte non vincolanti sono rimaste due realtà. A confermare che sono giunte “due offerte complete che fanno riferimento alla banca in tutto il suo perimetro” sono i commissari Francesco Fioretto e Livia Casale, al lavoro per il rilancio dell’istituto di credito dopo l’azzeramento dei vertici e l’avvio da parte della Banca d’Italia dell’amministrazione straordinaria. Nella giornata di mercoledì (15 febbraio) sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte non vincolanti.

Secondo indiscrezioni in arrivo dalla stampa specializzata economica i due soggetti rimasti in corsa per il progetto di aggregazione con la Popolare Valconca sarebbero Cherry Bank e Jc Flowers. Cherry Bank è una realtà bancaria con sede a Padova, specializzata nei servizi di supporto alle imprese nella gestione di portafogli Npl e nell’acquisto dei crediti fiscali. Jc Flowers è invece un fondo americano specializzato in servizi finanziari, negli ultimi anni in Italia ha già acquisito degli istituti bancari di medio-piccole dimensioni, come Bim e Banca del Fucino.

I commissari non entrano nel merito dei soggetti ancora in corsa, ma aggiornano sull’iter in atto. “Le due offerte saranno oggetto di approfondimento nei prossimi giorni – spiegano Fioretto e Casale -. La prossima tappa è fissata per il 31 marzo, nel frattempo verrà nominato l’advisor legale, con cui valutare l’offerta migliore per proseguire in esclusiva dopo il 31 marzo”.

I commissari aggiungono: “Siamo soddisfatti per questo primo passaggio, da 9 a 2 candidature è fisiologico. Le offerte sono meritevoli, complete, supportate da due progetti industriali. C’è la volontà di investire sul territorio”.