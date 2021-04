Banca Valconca, il gruppo azionisti "Dare più valore alle nostre azioni" lancia la volata per l'assemblea dei soci

Il gruppo di azionisti della Banca Popolare Valconca denominato “Dare più valore alle nostre azioni”, nel rammentare l'appuntamento del 26 aprile prossimo con l'Assemblea ordinaria dei soci, torna a sottolineare ancora una volta il valore del Collegio sindacale in quanto parte integrante del complessivo sistema di controllo interno della banca. Il gruppo “Dare più valore alle nostre azioni” invita a votare la lista numero 1, ritenendo che i suoi componenti - tre membri effettivi e un membro supplente - siano i più idonei e indicati per la formazione del nuovo Collegio sindacale, da un lato in virtù della loro indiscussa competenza e dell'esperienza accumulata in incarichi similari all'interno di istituti bancari, cooperative, enti e aziende, dall'altro lato anche per il loro solido legame con il territorio di Rimini, della Valconca e delle Marche. Nell'auspicare un confronto leale e costruttivo tra le tre liste scese in campo, il gruppo di azionisti non può non evidenziare come la modalità scelta per la consultazione, con il meccanismo della sub-delega tramite un rappresentante designato, soffra di una certa farraginosità e complessità, rendendo difficoltoso l'esercizio del diritto di voto da parte dell'intera assemblea dei soci aventi diritto. Per il ruolo di rappresentante designato è stato inoltre scelto un avvocato di Reggio – Emilia, la cui professionalità e preparazione sono certamente fuori discussione. Tuttavia a nostro avviso sarebbe stato più opportuno far ricadere la scelta sui numerosi avvocati e/o notai presenti a Morciano di Romagna così come nelle province di Rimini e Pesaro Urbino. Si invitano tutti i soci interessati a prendere contatti con il gruppo “Dare più valore alle nostre azioni” per approfondire le tematiche riguardanti l'Assemblea del 26 aprile prossimo. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo piuvaloreazionibpv@gmail.com oppure contattare direttamente i quattro professionisti di seguito elencati, che invitiamo nuovamente a votare esprimendo la preferenza a favore della lista numero 1.

i Membri effettivi i dottori commercialisti Gianluca Sanchi, Riccardo Foschi, Patrizia Rossi; membro supplente dottoressa commercialista Cristina Cigni.