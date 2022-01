Bando aperto per il superbonus alberghi. Croatti: "Pianificare investimenti innovativi e sostenibili"

“Prime misure per il turismo dal piano nazionale ripresa e resilienza Pnnr. Il decreto Recovery prevede sette importanti misure per il settore, per un valore complessivo di 1.636 milioni di euro: superbonus alberghi, garanzie per i finanziamenti, contributi per le imprese del settore, credito d'imposta per la digitalizzazione dei tour operator, Fondo della BEI per il turismo sostenibile, fondo per gli esercizi di ristorazione, proroga per i distretti turistici”, spiega il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.

La misura più attesa, per cui è già stato pubblicato il bando, è sicuramente quella del superbonus alberghi. L’agevolazione consiste in un credito d’imposta dell’80% e in contributo a fondo perduto, destinati a coprire le spese per diversi interventi (efficienza energetica, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali e digitalizzazione) sostenute dal 7 novembre 2021 fino al 31 dicembre 2024. La platea di beneficiari è molto ampia e non interesserà soltanto le strutture ricettive ma anche le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, inclusi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici. L’impatto sulla Riviera dunque potrebbe essere potenzialmente molto rilevante.

Importanti anche le altre sei misure: l‘istituzione di un Fondo di garanzia per sostenere il tessuto imprenditoriale e sviluppare nuove professionalità; il Fondo rotativo imprese per gli investimenti di sviluppo nel turismo superiori ai 500.000 euro; il bonus digitalizzazione per agenzie di viaggio e tour operator (fino a 25.000 euro di incentivo); la costituzione di un «Fondo per il Turismo Sostenibile» con una dotazione di 500 milioni di euro dedicato agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica; istituzione di un Fondo per gli esercizi di ristorazione da 10 milioni di euro per il 2021, con verranno erogati contributi a fondo perduto alle imprese del settore per sostenerne la ripresa e la continuità; la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la delimitazione dei Distretti turistici.

“Sono i primi importanti interventi sul turismo previsti dal Pnrr, un piano che complessivamente dedicherà oltre 6 miliardi di euro a turismo e cultura. Da queste risorse e dalla capacità di intercettarle, pianificando investimenti innovativi e sostenibili, passerà la più grande sfida dei prossimi anni per la nostra Riviera. Non possiamo fallire" conclude Croatti.