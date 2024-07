Bando "Resistere", gli aiuti alle imprese alluvionate: dalla Camera di Commercio oltre 1,3 milioni di euro

Proseguono le attività della Camera di commercio della Romagna a sostegno delle imprese delle province di Forlì-Cesena e Rimini colpite dall’alluvione di maggio dello scorso anno. Nel 2023, con il bando “Resistere” sono stati liquidati contributi a fondo perduto per 1.240.000 euro alle 496 micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti, a cui si sono aggiunti 800.000 euro erogati alle imprese agricole che hanno stipulato un contratto di finanziamento garantito da Agrifidi uno Emilia-Romagna. Per il 2024, la giunta camerale ha approvato due nuove misure per contributi a fondo perduto, grazie al fondo di 1.331.022,28 euro proveniente dalla ripartizione delle erogazioni liberali raccolte dalla Regione Emilia-Romagna dopo gli eventi alluvionali e ripartite tra i territori colpiti, attraverso il sistema camerale.

"Questi due nuovi interventi sono il frutto di un lavoro di confronto e di integrazione di strumenti diversi di erogazione dei contributi, e ciò consente di raggiungere il maggior numero di imprese in modo mirato, per fornire una risposta efficace e in tempi rapidi alle richieste di sostegno per il riavvio delle attività dopo le alluvioni del maggio 2023", commenta Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna. Una misura riguarda il rifinanziamento per 331.022,28 euro del precedente intervento finanziario per 800.000 euro riservato alle imprese agricole con sede legale o operativa nei territori dei comuni interessati dalle piogge alluvionali di maggio 2023. L’intervento continuerà ad essere riservato per prestiti a breve, fino a 12 mesi, con contributo pari al 5% dell’ammontare del finanziamento, fino ad un massimo di 7.000 euro e per prestiti di medio/lungo periodo (fino a 60 mesi), con contributo pari al 10% dell’ammontare del finanziamento, fino ad un massimo di 20.000 euro.

L’altra misura riguarda l’attivazione del bando “Crescere 2024”, con lo stanziamento di 1 milione di euro destinato a tutte le imprese, con sede legale e/o unità locale operativa nei territori colpiti dalle alluvioni di maggio 2023, in grado di dimostrare di avere subito danni a seguito degli eventi alluvionali e impegnate a garantire la continuità d’impresa e il recupero della competitività. Il contributo massimo è di 5.000 euro, per le imprese che non hanno percepito il contributo nel 2023. Per queste ultime, il contributo si riduce a 2.500 euro, ma all’impresa non viene chiesta nuovamente la documentazione comprovante i danni.

Il contributo, infatti, non è condizionato a specifici investimenti o spese da documentare, ma ad azioni di continuità aziendale con riferimento alla prosecuzione delle opere di ripristino e ammodernamento delle unità coinvolte, per il riavvio delle attività e l’adozione di programmi di crescita e sviluppo delle attività di impresa, di consolidamento e accrescimento competitivo, da specificare in sede di domanda. Inoltre, per velocizzare i tempi di erogazione del contributo, la misura è a fase unica, l’istruttoria si conclude con l’adozione di un unico provvedimento di concessione e di liquidazione del contributo. Le istanze potranno essere presentate alla Camera dalle ore 10 del 17/09/2024 alle ore 14 del 31/10/2024, in modalità telematica con il sistema Webtelemaco di Infocamere. Il bando sarà pubblicato sul sito www.romagna.camcom.it