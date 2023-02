Dal barman ai bagnini, il Grand Hotel assume nuovo personale. In agenda il “Recruiting Day”

Nell’epoca in cui tutto viaggia sui social network anche lo storico Grand Hotel di Rimini fa appello a Facebook per andare alla ricerca di nuovo personale. La direzione dello storico albergo simbolo della “Dolce Vita” e luogo dell’immaginario felliniano per eccellenza ha avviato l’avviso per il “Recruiting Day”, una giornata in cui la direzione selezionerà i nuovi collaboratori. L’appuntamento è in programma per martedì 14 marzo, a partire dalle 9. In questi giorni il Grand Hotel è chiuso per gli ultimi ritocchi in vista della nuova stagione estiva, ma la riapertura è ormai imminente: si riparte dal 1° marzo. E come molti altri albergatori, anche il Grand Hotel è alla ricerca di personale. “Quella del 14 marzo – si legge – sarà una giornata di conoscenza e di scambio reciproco”. Per chi interessato è necessario mandare una mail all’hotel, a ruota la possibile chiamata per definire l’orario di colloquio.

Quali addetti cerca l’hotel

Sono veramente numerosi i profili ricercati. Che si possono visualizzare sulla pagina Facebook del Grand Hotel. Si parte dal ricevimento: receptionist turnante, portiere di notte, addetto ufficio booking e addetti al parcheggio. Per il ristorante: 2° maitre, chef, aiuto sommelier e addetti al buffet. E ancora: responsabile bar, barman, camerieri, addetti al servizio camera e sotto l’ombrellone. Il Grand Hotel tra i vari profili ricerca anche bagnini, di età compresa tra i 19 e i 39 anni, con mansioni dedicate alla manutenzione ordinaria, apertura e chiusura dello stabilimento. Serve anche un assistente bagnanti per la piscina. Opportunità anche al centro benessere.