Bilancio di sostenibilità di Hera: il valore distribuito sul territorio riminese è stato pari a 127,2 milioni di euro

Il bilancio di sostenibilità di Hera, approvato il 26 marzo scorso, dice che nel 2023 l'utility ha distribuito "oltre 2,3 miliardi di euro per i territori". Agli stakeholder locali è stato destinato il 71% del valore economico distribuito nel 2023 dal gruppo, pari a oltre 2,3 miliardi, appunto, sui 3,3 totali. Sul fronte della neutralità carbonica, le emissioni di gas serra sono state già ridotte del 14%, in linea con l'obiettivo di riduzione del 37% al 2030; inoltre, emerge ancora dal bilancio sociale, la multiutility usa esclusivamente energia elettrica rinnovabile per le proprie attività e prosegue nel percorso di riduzione dei consumi interni di energia. I consumi interni di acqua sono scesi di oltre il 21% e il riuso delle acque reflue è salito dal 7 al 10%, mentre il tasso di riciclo dei rifiuti urbani è salito al 61%, anticipando l'obiettivo Ue del 60% al 2030, e la raccolta differenziata ha superato il 72%. Ancora, si legge nel rapporto, sono stati oltre 370 i milioni investiti in "resilienza e innovazione", per rinnovare gli impianti e aumentare la digitalizzazione delle infrastrutture al fine di garantire continuità dei servizi e disponibilità delle risorse. Hera ha rateizzato poi 735.000 bollette, che includono il sostegno alle popolazioni coinvolte dall'alluvione dello scorso anno in Emilia-Romagna, per un totale di 340 milioni. Il mol a valore condiviso è salito a 776 milioni, il 16% in più rispetto al 2022, e corrisponde al 52% del mol totale, con l'obiettivo di arrivare al 64% nel 2027, superando il miliardo di euro.

Facendo il punto nei territori, nella sola provincia di Bologna il valore distribuito è stato pari a 685,1 milioni, suddivisi tra lavoratori, azionisti, pubblica amministrazione e fornitori; risultano 2.700 i dipendenti e 266 le nuove assunzioni effettuate nell'area lo scorso anno, cui si aggiunge l'indotto occupazionale dei fornitori locali pari a 2.613 posti di lavoro. A Modena e provincia il valore distribuito è stato pari a oltre 214 milioni: si contano nell'area oltre 1.330 dipendenti, con 236 nuove assunzioni lo scorso anno e un indotto di 580 posti. Nel ravennate il valore distribuito è stato pari a 182,5 milioni mentre sono 646 i dipendenti e 42 le nuove assunzioni effettuate nell'area lo scorso anno, cui si aggiunge un indotto di 700 posti. In provincia di Rimini il valore distribuito è stato pari a 127,2 milioni mentre sono 546 i dipendenti e 29 le nuove assunzioni effettuate nell'area lo scorso anno, a cui si aggiunge un indotto pari a 425 posti. In provincia di Forlì-Cesena il valore distribuito è stato pari a 143,7 milioni, mentre sono 603 i dipendenti e 75 le nuove assunzioni effettuate nell'area lo scorso anno, cui si aggiungono 459 posti come indotto.