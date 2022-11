Bilancio di Sostenibilità, il Gruppo Maggioli affida audit a una società di revisione indipendente

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Maggioli attribuisce un valore fondamentale alla Responsabilità Sociale d’Impresa e negli anni ha maturato un approccio consapevole e pragmatico al tema della sostenibilità, scegliendo di sistematizzare le proprie attività al fine di contribuire al miglioramento e alla valorizzazione sociale, culturale e ambientale in tutti i territori in cui opera.

A seguito dell’approvazione in Consiglio di Amministrazione e della pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità consolidato, il Gruppo Maggioli ha deciso di effettuare un ulteriore upgrade con l’obiettivo di conferire maggior valore al documento, richiedendo a Nexia Audirevi – primaria società italiana indipendente di revisione e organizzazione - di effettuare l’audit sui dati 2021.

La pubblicazione del primo documento di rendicontazione delle performance ESG, redatto su base volontaria, secondo le metodologie ed i principi previsti dai GRI Sustainability Reporting Standards (opzione ‘In accordance – core’), definiti dal Global Reporting Initiative (‘GRI Standards’), rappresenta la volontà di comunicare in modo trasparente le informazioni relative ai temi economici, ambientali e sociali, utili per assicurare la trasparenza delle attività svolte dal Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto dalle stesse.

I principi generali applicati per la redazione del Bilancio di sostenibilità sono quelli stabiliti dai GRI Standards: rilevanza, inclusività, contesto di sostenibilità, completezza, equilibrio tra aspetti positivi e negativi, comparabilità, accuratezza, tempestività, affidabilità, chiarezza.

Il percorso di Corporate Social Responsibility per il Gruppo Maggioli è modo di agire e fare impresa e su cui continuare a investire; ogni passaggio contribuisce a rinnovare e rafforzare l’impegno per una gestione sempre più consapevole e per uno sviluppo sempre più sensibile a quei principi che caratterizzano il “fare” aziendale con focus sulle persone, l’ambiente, le comunità locali e il completo rispetto dei diritti umani.

Il welfare aziendale rappresenta, oggi, uno dei punti cardini del Gruppo; nel corso del 2021, dopo il superamento delle complessità organizzative legate alla gestione del covid-19, come registrato nel documento revisionato dalla società di revisione Nexia Audirevi, il Gruppo Maggioli è riuscito a riprendere il percorso di valorizzazione e di crescita dei lavoratori, puntando allo sviluppo delle competenze e del work-life balance. Infatti, nel corso del triennio 2019 - 2021, si è registrato un significativo trend di crescita dovuto sia all’aumento del volume di attività che alle operazioni di M&A, portando così la community di Maggioli a oltre 2.600 persone. In particolare, il Gruppo registra nel 2021 un aumento del proprio organico pari al +23% rispetto al 2020. Si osserva, inoltre, che il 17% (dato in crescita) dei dipendenti ha un'età inferiore ai 30 anni e dagli indicatori emerge, altresì, un coinvolgimento della componente femminile che, nel 2021, raggiunge il 42% dell’organico complessivo.

Oltre alla valorizzazione degli addetti, il Gruppo Maggioli si è concentrato su altri due pillar: governance e ricerca e sviluppo, temi fondamentali per un’evoluzione in linea con i principi di sostenibilità.

Il percorso intrapreso da Maggioli è in continua progressione, con l’obiettivo di un costante miglioramento di impatti e risultati. Già oggi sono in avvio di valutazione i dati 2022 per procedere alla redazione del secondo documento di Bilancio delle performance ESG.

