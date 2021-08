Bolkestein e durata delle concessioni, Confartigianato incontra il ministro Garavaglia

Confartigianato Balneari-Demaniali ha incontrato il ministro del turismo Massimo Garavaglia per avviare un confronto col Governo che la categoria intende consolidare per affrontare e risolvere i temi più delicati per le imprese balneari, in primis la Bolkestein e la durata delle concessioni. “E’ stato un incontro concreto – commenta Mauro Vanni, che coordina il Tavolo di lavoro nazionale di Confartigianato Balneari-Demaniali e guida il sindacato Regionale Emilia-Romagna e Provinciale di Rimini - fra persone che hanno l’obiettivo di dare al nostro settore quella sicurezza necessaria a produrre gli interventi che tanti imprenditori vogliono mettere in campo. Ci sono molti temi sul tavolo, li affronteremo con lo spirito costruttivo espresso in questo prezioso incontro”

Mauro Vanni era accompagnato dal Segretario Massimo Crociati e dal Vicesegretario Gianluca Capriotti. “Abbiamo invitato il Ministro al Congresso Nazionale di Confartigianato Balneari-Demaniali che si terrà alla prossima edizione di SUN, la fiera di settore che si svolge ogni anno a Rimini. In quell’occasione la nostra nuova organizzazione di settore si strutturerà definitivamente e speriamo di poter condividere col Governo le buone notizie che da tanto tempo si attendono per dare una prospettiva reale alle imprese e al turismo balneare. Infine, un grazie ad Enzo Ceccarelli, ex sindaco di Bellaria Igea-Marina, per aver favorito l’incontro”.