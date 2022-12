Bonus 110%, 1200 domande di ristrutturazione rispetto alle 350 del 2021. "Ora i fondi per gli hotel"

La terza commissione consigliare del Comune di Rimini ha espresso il suo parere favorevole a tre proposte di delibera relativi ad altrettanti permessi di costruire convenzionati. Nello specifico si tratta di interventi di ‘sostituzione edilizia’, in altre parole di demolizione dei immobili datati per poi essere ricostruiti, senza consumo di nuovo territorio. Spiega l'assessora all'Urbanistica Roberta Frisoni: "Questi tre interventi sono gli ultimi di una serie corposa di lavori di riqualificazione e ricostruzione dell’esistente e sono significativi perché confermano l’impatto in positivo legato ai nuovi strumenti e regolamenti urbanistici adottati dal Comune di Rimini, al netto degli incentivi fiscali nazionali (vedi Superbonus). Così come la dozzina di permessi di costruire già eseguiti nel 2022, anche questi tre nascono dalle opportunità offerte all’interno delle varianti al Rue adottate a partire da un anno e mezzo a questa parte e applicando e declinando seguendo le peculiarità del nostro territorio le deroghe e le agevolazioni previste dalla legge regionale".

E si addentra sui numeri: "I numeri lievitano adottando uno sguardo complessivo: nel 2022 le domande per le ristrutturazioni edilizie e le riqualificazioni energetiche 'Bonus 110%' sono state quasi 1.200, a fronte delle 350 che complessivamente erano state presentate in tutto il 2021, con un’impennata negli ultimi mesi dovuta alla proroga al 31 dicembre del Superbonus per le abitazioni unifamiliari".

Prosegue l'assessora: "Al netto delle complicazioni e delle controindicazioni emerse dall’introduzione del Bonus 110%, con modifiche normative che si sono ripetute e le alterazioni delle dinamiche del mercato, emerge con chiarezza come trovando gli strumenti giusti si possa raggiungere il duplice obiettivo di stimolare la rigenerazione urbana e spingere il settore edile. E dunque appare ancora più evidente come sia necessario orientare nuove forme di supporto al comparto delle imprese, a partire dal settore turistico ricettivo".

"Sappiamo bene che l’intera filiera alberghiera - non solo di Rimini ma del nostro Paese - conta troppe strutture che necessitano di riqualificazioni ed è necessaria una iniezione di liquidità per poter avviare e sostenere gli interventi necessari per mantenere alta la qualità dell’offerta rispetto ai competitor internazionali. Servono incentivi immediati, in particolare per consentire alle strutture intenzionate a rinnovarsi, di poter gestire i complessi piani economici finanziari tenendo conto non solo delle spese da sostenersi ma spesso anche della perdita di redditività che deriva dal periodo di chiusura dell’attività per il tempo dei lavori. Mi auguro che il Governo intervenga senza ritardi con misure adeguate” conclude l'assessora.