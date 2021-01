Bonus centro storico: 400mila euro alle attività riminesi

"Sono 400.000 euro i fondi per il Bonus Centro Storico che riceveranno le attività di Rimini. Sono infatti 213 le attività del centro storico che hanno presentato domanda e rientravano nelle tipologie previste dal DL Agosto. Ad annunciarlo il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti. "Un provvedimento quello varato dal Governo Conte e fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle pensato per quei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti e le città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti".

Chiosa Croatti: "Questa misura che si va a sommare ad altre previste nei vari Dl Ristori varati dal Governo Conte è un aiuto concreto per calmierare la crisi generata dal Coronavirus che ha colpito in particolar modo le grandi città turistiche italiane”.