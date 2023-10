Bus green ed elettrici, con Ibe Driving Experience sguardo sul futuro al Misano World Circuit

Tutto è pronto a “Ibe Driving Experience 2023“, l’appuntamento di Italian Exhibition Group che martedì 24 e mercoledì 25 ottobre raccoglie il mondo del trasporto collettivo sostenibile presso il Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ di Misano Adriatico, in attesa di Ibe Intermobility and Bus Expo, la manifestazione espositiva punto di riferimento biennale del settore che si svolgerà alla Fiera di Rimini nel 2024.

Martedì 24 ottobre il focus dell’evento inaugurale è sul turismo, con due tavole rotonde dedicate a “Tpl e trasporto extra urbano: partnership pubblico-privato per l'intermobilità nelle città e il turismo dei borghi”. Dopo i saluti di Corrado Peraboni, Ceo Italian Exhibition Group Spa, e Roberta Frisoni, assessora Politiche Per La Mobilità e Trasporto Pubblico Locale del Comune di Rimini, interverranno operatori, nuovi attori dell’energia e Istituzioni con l'obiettivo di condividere le migliori pratiche e individuare un comune percorso di collaborazione. Sarà l’occasione per fare il punto sulle politiche in atto e sui finanziamenti dedicati allo sviluppo delle aree interne e sul contributo del turismo motoristico alla valorizzazione del Made in Italy e alla crescita dei territori. Un momento di attenzione verrà riservato al Maas (Mobility as a service), come fattore di miglioramento della qualità della vita nelle città e agente di sviluppo dei borghi, nelle sue più recenti applicazioni.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre sarà invece a tema “Bus&Coach: nuove fonti di trazione, tecnologia e riassetto delle filiere industriali. L’elettrico guida il riposizionamento dell’industria del bus” il talk-show che tratterà delle nuove dinamiche del settore tra costruttori e carrozzieri che crisi post-pandemica e transizione verso l'elettromobilità hanno avvicinato in veste di alleati.

Il programma della due giorni è ricco di iniziative. Tra i principali.

È Sold out “Electric bus driver training”, il primo corso per autisti di autobus elettrici - il corso per guidare il futuro. Guidare un bus elettrico non è come guidarne uno tradizionale perché le differenze nel funzionamento e nelle caratteristiche tecniche possono arrivare a ridurre di molto l'autonomia del veicolo, con ricadute sul servizio. Il 25 ottobre a Misano durante "Ibe Driving Experience” debutta l'Electric bus driver training, il primo corso teorico e pratico per conducenti di autobus esclusivamente dedicato a comprendere e a provare sul campo le evoluzioni tecnologiche e gestionali degli autobus elettrici.

L’iniziativa (progettata da Ibe Intermobility and Bus Expo, Addestra, Efficient Driving e dalla rivista Pullman) è un successo che testimonia il valore di una formula replicabile su scala nazionale.

Sono 80 i ragazzi partecipanti al progetto “School’s out, Start your Future with Ibe”. Nel corso di “IBE Driving Experience 2023” si terrà anche l’Open-day di “School’s out”, un progetto sviluppato insieme a Scuderia Start per i ragazzi delle scuole professionali e tecniche della Romagna con indirizzo meccanico, elettronico e meccatronico. Il programma darà voce alle figure professionali (meccanico, operaio specializzato Start etc ) dando la possibilità di toccare con mano i veicoli e di fare domande per scoprire le peculiarità tecniche dei mezzi,

I ragazzi potranno inoltre provare un simulatore di diagnostica e riparazione bus messo a disposizione da Golia Infogestweb e fare un giro di pista a bordo di un veicolo elettrico Iveco Bus. Grazie a tutto questo “School’s out” permetterà agli studenti di scoprire le potenzialità occupazionali offerte dal settore del trasporto collettivo su gomma facendoli avvicinare a questa industria e alle professionalità, sempre più digitali.

Questi gli Istituti coinvolti nel progetto: l’Istituto d’Istruzione Superiore “Marie Curie” di Savignano sul Rubicone (FC), l’Istituto ISISS “P.Gobetti” di Morciano di Romagna (RN), Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “L.Battista Alberti” di Rimini e l’ Istituto Professionale Statale “Olivetti Callegari” di Ravenna.

Start Romagna a Ibe

Sarà ancora quella di Ibe, Intermobility & Bus Expo di Italian Exhibition Group, in programma a Misano World Circuit il 24 e 25 ottobre, il teatro in cui Start Romagna rilancerà sul tema della ricerca di personale: In particolare l’attenzione sarà rivolta alla figura di meccatronico. Così come avvenne due anni fa, quando fu lanciato il progetto Scuderia Start che prevedeva il reclutamento e avviamento per l’acquisizione agevolata della patente utile alla guida nel tpl, anche quest’anno Start Romagna proporrà nuove iniziative per arginare la mancanza di personale, comune a tutte le aziende del trasporto pubblico in Europa e in Italia. Il progetto Scuderia Start in questo biennio ha alleviato la mancanza di autisti e che al momento vede altri dodici giovani nel percorso di formazione che sfocerà nell’assunzione a febbraio 2024.

Ora Start Romagna e Ibe hanno messo a punto il progetto ‘School’s out’: Start your Future with Ibe’. Si tratta di un nuovo programma formativo e di recruiting dedicato ai ragazzi in uscita dagli istituti tecnico professionali della Romagna con indirizzo meccanico, elettronico e meccatronico, che si concluderà per alcuni di loro con un tirocinio formativo finalizzato alla assunzione, presso le sedi di Start Romagna. La presentazione è in programma nella mattinata di mercoledì 25 ottobre e si articolerà in varie iniziative che partiranno a Ibe e si protrarranno fino al termine dell’anno scolastico. Accompagnati dai docenti, parteciperanno alla giornata studenti dalle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini che stanno avviandosi al diploma nelle scuole professionali.

Per gli appassionati di elettronica e tecnologia, School’s Out punta a stimolare i ragazzi ad una occupazione a contatto coi veicoli di ultima generazione, green e innovativi, sofisticati e dotati di software che richiedono conoscenze specialistiche. Mercoledì a Mwc è in programma un open day a contatto con gli autobus, test drive per la diagnostica, presenza di professionisti del settore manutentivo e dove gli studenti incontreranno anche esperti HR che lanceranno il primo step del progetto School’s Out.

I partecipanti al percorso, completato a marzo 2024 il primo step, entreranno a far parte di una graduatoria che li porterà ad una selezione finale e poi all’avvio, per i più meritevoli, di un tirocinio formativo professionalizzante finalizzato a entrare a far parte dell’azienda del trasporto pubblico locale.

Start Romagna sarà a Ibe anche martedì 24 ottobre, con la partecipazione del Presidente Roberto Sacchetti ad una tavola rotonda nell’ambito del pomeriggio dedicato a Tpl e trasporto extra urbano: partnership pubblico-privato per l’intermobilità nelle città e il turismo dei borghi.