Il Caar in missione in Giappone in vista dell'expo di Osaka. Indino: "La volontà è implementare l’export"

“Si chiude una proficua settimana di lavoro con la missione istituzionale della Regione Emilia Romagna in Giappone – sottolinea il presidente del Caar – Centro Agro Alimentare Riminese, Gianni Indino - in occasione del lancio della Settimana della cucina italiana nel mondo targata Food Valley. Come Caar abbiamo fatto parte con orgoglio della delegazione regionale, capitanata dal presidente Stefano Bonaccini con gli assessori all’Agricoltura, Alessio Mammi e allo Sviluppo economico e Relazioni internazionali, Vincenzo Colla, in rappresentanza della rete d’imprese Emilia Romagna Mercati di cui facciamo parte insieme a Caab - Centro Agro Alimentare di Bologna, Cal - Centro Agroalimentare e Logistica di Parma e FOR – Mercato Ortofrutticolo di Cesena".

Tante le collaborazioni avviate in questi giorni nella capitale Tokyo e nelle tappe effettuate nelle prefetture di Ibaraki e Osaka. L’intenzione dell’Emilia Romagna è di essere presente in maniera massiccia durante l’Expo 2025 a Osaka con le proprie eccellenze, dall’agroalimentare all’aerospaziale, dai big-data alla robotica. In questa occasione istituzionale si sono poste le basi per rapporti sempre più stretti e collaborazioni con il Giappone, consolidando la posizione del nostro territorio come meta privilegiata per il turismo.

"Come Caar, insieme al direttore Cinzia Furiati, abbiamo incontrato numerosi operatori locali impegnati nei settori dell’import/export, consulenti, manager di aziende e gruppi che operano nel comparto della ristorazione - spiega il presidente Indino -. Con tutti è emersa la volontà di collaborare tenendo in grande considerazione la qualità, la freschezza e il gusto delle eccellenze gastronomiche che l’Emilia Romagna può vantare e che sono risultate molto apprezzate".

"Sono convinto – continua il presidente Gianni Indino – che da questa missione internazionale arriveranno importanti sviluppi: la nostra volontà è implementare l’export delle nostre eccellenze agroalimentari. Da riminese, poi, sono particolarmente lieto che l’ambasciatore italiano in Giappone, Gianluigi Benedetti, abbia aperto il suo ricevimento facendo servire piadina con alici e rucola e ancora di più avendo poi saputo che è una consuetudine che si ripete a ogni evento. Si tratta di una tipicità riminese, il connubio tra il nostro mare e la nostra terra, che è fortemente apprezzato e potrà essere una leva ulteriore per portare i nostri prodotti sulle tavole dei giapponesi, che dimostrano di essere innamorati dell’Italia".

"Siamo stati infine ricevuti dai rappresentanti della Camera di Commercio di Tokyo e da Marco Prencipe, console generale dell’Italia a Osaka, a cui sono stati mostrati video promozionali sul nostro territorio, con Rimini che ha fatto davvero una bellissima figura. Entrambi hanno evidenziato, se mai ce ne fosse stato bisogno, la grande voglia di Italia che pervade il Paese del Sol Levante e che dovremo valutare attentamente a vantaggio dei nostri asset produttivi, ma anche per il settore del turismo confezionando proposte che possano sviluppare questo segmento di mercato”.