Nella Provincia di Rimini calano i prestiti alle imprese, ma aumentano quelli delle famiglie in difficoltà

Nel primo trimestre 2022 in provincia di Rimini si rileva una diminuzione del credito causata dalla variazione negativa dei prestiti alle imprese. Per ciò che riguarda la qualità del credito, si registra un incremento del tasso di deterioramento. In aumento anche del risparmio finanziario, grazie alla performance dei depositi mentre calano i titoli a custodia. In diminuzione, infine, le domande di prestito pervenute al Fondo di Garanzia.

Prestiti e risparmio a Rimini

In base ai dati provvisori della Banca d’Italia (Ufficio Ricerca Economica di Bologna), in provincia di Rimini, al 31 mazo 2022 i prestiti totali ammontano a 8.830 milioni di euro (6,4% dell’Emilia-Romagna), così suddivisi: 58,4% alle imprese, 37,8% alle famiglie e 3,8% ad altri soggetti (società finanziarie, enti pubblici, istituzioni senza scopo di lucro). Rispetto al 31 marzo 2021 si rileva una diminuzione del 2,8% dei prestiti concessi (+2,3% a livello regionale).

Nel dettaglio, calano i prestiti alle imprese del 5,7% (-7,4% alle medio-grandi, -0,9% alle piccole) a cui si contrappone la crescita di quelli alle famiglie, pari al 3,5%. Riguardo ai prestiti alle imprese, si registra una diminuzione verso il macrosettore dei servizi (-8,4%) e il manifatturiero (-6,6%) e un incremento verso le costruzioni (+1,3%).

Pur contenuto, risulta in crescita il tasso di deterioramento del credito, inteso come rapporto tra il flusso dei nuovi prestiti deteriorati nel periodo considerato e l’ammontare dei prestiti non deteriorati alla fine del periodo precedente (calcolato come media annua trimestrale): 1,6% nel primo trimestre 2022, rispetto all’1,2% fatto segnare nel primo trimestre 2021.

Per ciò che riguarda il risparmio finanziario, in provincia, al 31 marzo 2022 l’ammontare risulta di 15.884 milioni di euro (6,2% dell’Emilia-Romagna): il 70,4% è costituito dai depositi bancari, il restante 29,6% dai titoli a custodia. Rispetto al 31 marzo 2021 si riscontra una crescita del risparmio totale del 3,4% (+1,8% in regione), grazie all’aumento dei depositi (+5,2%), mentre calano lievemente gli investimenti in titoli (-0,5%); quest’ultimi si contraddistinguono per la variazione positiva di quelli gestiti dagli Organismi di investimento collettivo del risparmio, che rappresentano il 55,8% dei titoli in portafoglio (+5,3% annuo), a cui si contrappone quella negativa degli investimenti in titoli di Stato (-8,8%).

In relazione al Fondo di Garanzia per le Pmi, a seguito dei provvedimenti adottati per fronteggiare la crisi economica aggravata dall’emergenza sanitaria, in un lasso temporale che copre poco più di due anni, si rileva, rispetto al periodo pre-covid, un netto aumento delle domande pervenute.

In sintesi, tra il 21 marzo 2020 e il 13 giugno 2022, nella provincia di Rimini sono state registrate 21.908 operazioni di finanziamento (8,6% del totale regionale), di cui il 44,9% riferite ai prestiti entro i 30mila euro, per un importo finanziato pari a 1.635 milioni di euro (75mila euro come importo finanziato medio). Nel periodo considerato, tali operazioni sono state pari a 63 ogni 100 imprese attive (64 in Emilia-Romagna, 53 in Italia).

Ad ogni modo, l’anno 2021 è stato caratterizzato da una minore domanda di credito, assistito da tale garanzie, rispetto al 2020 (anno di inizio pandemia); nello specifico, nel 2021 si riscontrano 8.607 domande complessive pervenute, contro le 13.133 del 2020, con una diminuzione del 34,5%.