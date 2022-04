Camera di commercio, una gara tra gli studenti per ridare vita all'ex Sala Borsa: in palio mille euro

Bentornata, Sala Borsa! Studenti e studentesse si sfideranno in una maratona di innovazione per ridare anima e corpo alla ex sala delle contrattazioni della Camera di commercio della Romagna, per una trasformazione “From space to place”. La proposta vincente sarà premiata con 1.000 euro. Iscrizioni aperte fino al 9 maggio.

Nella sede forlivese della Camera di commercio della Romagna, nella parte di edificio che data tra gli anni 1960 e 1970, si trova la ex Sala Borsa, nata come luogo per le contrattazioni e ora non più in uso. È uno spazio ampio, dalle grandi potenzialità, che attende di tornare al servizio delle imprese e dei cittadini. In queste potenzialità, la Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini ha visto la sfida giusta per un hackathon o hack-marathon, una maratona dedicata alla collaborazione intensiva su un progetto comune. Nati come eventi della durata di uno o più giorni destinati a informatici per la programmazione di software, gli hackathon abbracciano ora settori eterogenei e coinvolgono una vasta gamma di attori.

Gli Area S3 di ART-ER di Forlì-Cesena e Rimini si sono subito uniti nell’organizzazione di questa iniziativa, che gode anche della collaborazione dei Laboratori aperti Ex Asilo Santarelli, Casa Bufalini e Tiberio: dal problema all’opportunità, con la sala non utilizzabile, l’hackathon si distribuirà su tutti i territori rappresentati nella Camera della Romagna.

L'hackathon From Space to Place è rivolto agli iscritti alle Università, ITS e IFTS attivi sul territorio emiliano-romagnolo, che vogliano dare il proprio contributo innovativo per definire nuovi usi, nuovi modelli di gestione e nuovo layout della Sala Borsa.

I partecipanti si sfideranno nei giorni 19 e 20 maggio prossimi e la proposta vincente sarà premiata con 1.000 euro. Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 di lunedì 9 maggio.

“Con questo hackathon non vogliamo semplicemente raccogliere idee su come rinnovare la Sala Borsa” sottolinea Roberto Albonetti, Segretario generale della Camera di commercio della Romagna “ma vogliamo promuovere concretamente un modello di innovazione che è aperto alle contaminazioni tra discipline, nutrito da gruppi eterogenei di persone, digitale ma anche ispirato al bello. Un modello in cui i giovani siano protagonisti”.

Ad aprire i lavori – e in esclusiva per i partecipanti – sarà uno speaker di eccezione: Carlo Ratti, architetto e ingegnere, professore al MIT di Boston e protagonista del dibattito di come le tecnologie influenzano lo sviluppo urbano e di come gli spazi influenzano il lavoro e l’innovazione.

L’hackathon From Space to Place è gestito dall’Azienda speciale CISE, innovazione@ciseonweb.it Tutte le informazioni sono alla pagina dell’hackathon https://bit.ly/spacetoplace