Camera di Commercio, il sindacato Uil: "Serve un nuovo presidente per fare il salto di qualità"

Le camere sindacali Uil di Cesena, Forlì e Rimini, esprimono grande preoccupazione per lo stallo nel rinnovo dalla carica di presidente della Camera di Commercio. "Sembra di assistere ai soliti schemi politici, disconnessi da una realtà con problemi gravissimi e insostenibili per cittadini, famiglie e imprese. Si pensi infatti al costo delle materie prime, dell’energia e alla drammatica perdita di potere di acquisto di persone e famiglie", scrive il sindacato.

"Da mesi circolano nomi, tutti di personalità di sicura qualità, ma frutto di forzature piuttosto che di coesione, a segnalare l’incapacità in terra di Romagna, di fare squadra. Non sta a noi cercare di immaginare chi tiri di più la corda, quello che vogliamo affermare è che si sta perdendo tempo prezioso. Si tratta infatti di un ente di assoluta centralità per promuovere l’economia del territorio, ruolo ancor più rilevante perché è fra i soggetti in grado di svolgere un ruolo sui finanziamenti europei del Pnrr e quindi di indirizzare lo sviluppo della Romagna", prosegue il sindacato.

A parere della Uil, l’elaborazione delle statistiche a cura della Camera di Commercio, dovrebbe servire a sviluppare strategie di sviluppo del territorio e soprattutto ad unire le forze e da questo punto di vista "auspichiamo un salto di qualità" dice il sindacato. "Per questo motivo - conclude la nota -, a parere della Uil non serve un presidente per collocare qualche personalità illustre, piuttosto, sarebbe segno di una mentalità innovativa, fare emergere un nome fuori dagli schemi, libero da collocazioni, magari giovane e formato per costruire un vero dialogo sui temi dello sviluppo locale".