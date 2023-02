Campionati dei pizzaioli, lo storico locale riminese pronto a gareggiare in quattro competizioni

Dopo il successo degli appuntamenti enogastronomici per l’edizione 2023 del Sigep è con Beer&Food Attraction, in programma a Rimini Fiera dal 19 al 22 febbraio, che si rinnova e rinsalda la collaborazione tra due brand di caratura internazionale: Coca Cola e Rossopomodoro. “La prima collaborazione - dice Luca Romano, titolare e gestore, insieme alla sorella Gioia, dei locali Rossopomodoro Rimini - risale al 2020, prima della pandemia da Covid-19. E ora, agli inizi del 2023, ritroviamo la carica giusta che ci accompagnerà lungo tutto l’appuntamento fieristico. Evento che vedrà i protagonisti Rossopomodoro all’interno dello stand Coca Cola lavorare fianco a fianco, proponendo in abbinamento alla popolare bevanda le nostre meravigliose pizze: rigorosamente certificate e Made in Napoli. Sarà altresì l’occasione per assaggiare le specialità del food regionale de la Bottega Rossopomodoro in accoppiata a gazzosa e chinotto".

"La partnership con Coca Cola assume per noi un significato di primissimo piano: ci hanno nuovamente scelti e noi ne siamo davvero onorati e orgogliosi. Beer&Food Attraction vedrà pure i nostri collaboratori partecipare a quattro competizioni legate al Campionato del Mondo di Pizza - Pizza Senza Frontiere: il 20 febbraio - il sottoscritto, assieme a Ferdinando Percoco, già Campione del Mondo - presenteremo la pizza a 4 mani; mentre il 21 Leonardo Telesca e Cristian Tedesco sforneranno la pizza Rossopomodoro senza glutine. Infine, il 22 saranno rispettivamente Angelo Ianniello e ancora Ferdinando Percoco a “portare al piatto” la pizza fritta e la pizza napoletana contemporanea. Da queste 4 gare l’augurio è quello di ottenere un buon piazzamento in termini di riconoscimenti e premi ufficiali: puntiamo al primo posto”.

Dal 19 al 21, Rossopomodoro Rimini replicherà, nel ristorante di Viale Vespucci, le serate dedicate alla musica, ai cocktail d’autore e agli showcooking: tra i protagonisti più attesi, l’Executive Chef Rossopomodoro Antonio Sorrentino, lo Chef Daniele Priori, il bartender-mixologist Charles Flamminio e il Maestro Fosco Olmi.