E' stato capocannoniere in serie A, Dario Hubner si racconta alla Fiera di Rimini

Da Cesena a Brescia, fino al titolo di capocannoniere ottenuto con il Piacenza. Tappe fondamentali della carriera di Dario Hübner, che il bomber friulano rivivrà con i tifosi a Rimini, mercoledì 15 marzo. In occasione della fiera "Enada Primavera", l'ex attaccante sarà ospite allo stand dello Stanleybet Group, dove sarà possibile incontrarlo dal vivo, scattare foto e chiedere un autografo. Un'occasione speciale per ritrovare uno dei più grandi bomber rappresentativi del calcio di 20 anni fa, diventato il beniamino di tanti tifosi in tutta Italia.