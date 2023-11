“Caro Energia 2023”: dall’Ente Bilaterale del Terziario un aiuto per chiedere la riduzione delle bollette

Dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rimini arriva una nuova prestazione di sostegno per i lavoratori. L’Ente formato da Confcommercio provinciale e dai sindacati Filcams Cgil Rimini, Fisascat Cisl Romagna e Uiltucs Uil Emilia Romagna ha finanziato il contributo straordinario “Caro Energia”, valido per il 2023. I lavoratori iscritti all’Ente Bilaterale con attestazione ISEE tra i 15.000 e i 30.000 euro, possono richiedere il rimborso per le utenze di luce e gas intestate al richiedente per i consumi da gennaio a settembre 2023. Sarà rimborsato dall’Ente il 20% delle spese sostenute, con un massimo erogabile di 200 euro. Le domande vanno inoltrate alla segreteria dell’EBC Rimini entro il 15 febbraio 2024. Sul sito www.ebcrimini.it alla sezione Fondo sostegno al reddito e Welfare territoriale 2023 il regolamento completo della prestazione e il modulo per fare richiesta.

Gianni Indino, presidente EBC Rimini: “Abbiamo dato un ulteriore dimostrazione di vicinanza in un periodo complicato dal punto di vista economico, con inflazione alle stelle, aumenti dei tassi di mutui e prestiti, diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie. Non sarà la soluzione di tutti i mali, ma va nella direzione che ci siamo prefissati come Ente Bilaterale territoriale: stare vicino alle esigenze del mondo del lavoro. Un ruolo che cerchiamo di espletare al meglio, sempre tenendo alta l’attenzione per mitigare le difficoltà che via via si presentano”. Gianluca Bagnolini, vicepresidente EBC Rimini: “Con questa prestazione straordinaria abbiamo voluto dare un ulteriore segnale di sostegno ai lavoratori, colpiti quest’anno dal drastico aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas. Un segnale concreto che contribuisce a proteggere il potere d’acquisto del salario per superare questo difficile momento che stanno vivendo le famiglie. Una conferma in più di come l’Ente Bilaterale del Terziario abbia una valenza sociale ed economica molto forte con opportunità importanti per i lavoratori e le imprese”.