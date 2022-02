Caro energia, il più ingombrante ostacolo alla ripresa: cause e prospettive, se ne parla in un convegno online

Con costi quintuplicati per le imprese, il caro energia è diventato il primo allarme e il più ingombrante ostacolo alla ripresa, mettendo in crisi l’intero sistema produttivo nazionale: per questo, Confindustria Romagna organizza un convegno online martedì, dove interverrà Massimo Beccarello, senior advisor transizione energetica di Confindustria. L’incontro cercherà di delineare cause e prospettive di questo trend, analizzando la struttura del sistema energetico, gli impatti sulle imprese e i possibili scenari futuri. L’appuntamento è online alle ore 16.30, adesioni sul sito www.confindustriaromagna.it gli iscritti riceveranno il link a cui collegarsi. Info 0543727701 - 0544210433