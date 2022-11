Il caro vita si fa sentire anche a Rimini, è al 12° posto tra le città con i rincari più alti in Italia

Il caro vita si fa sentire anche a Rimini. La città è al 12° posto in Italia, con popolazione superiore ai 150 mila abitanti, tra quelle più care d’Italia. Il quadro emerge dalla classifica stilata dall’Unione Nazionale Consumatori, a seguito dei dati diffusi nella giornata di mercoledì dall’Istat. Secondo la graduatoria Rimini vede un rincaro annuo per la famiglia media di 2.948 euro, con l’inflazione annua che nel mese di ottobre è schizzata al +12,2%. Non va meglio, in Romagna, a Ravenna: dove addirittura la città va a occupare il primo posto in Italia per rincari, con una spesa annua a famiglia che aumenta a 3.359 euro, con un’inflazione al +13,9%. Rimini figura invece davanti a grandi metropoli, come Genova (13°), Roma (20°) e Torino (21°). Il capoluogo regionale Bologna occupa invece il 2° posto subito dietro a Ravenna con un rincaro a famiglia di 3.293 euro. Sul gradino più basso del podio Bolzano che perde, quindi, il primato di città più rincarata d'Italia grazie al fatto che con +12,3% è "solo" all'11° posto per inflazione, con una spesa supplementare pari a 3.269 euro annui per una famiglia tipo. Al quarto posto Milano (+11,7%, +3176 euro).

In testa alla classifica delle regioni più "costose", con un'inflazione annua a +11,9%, il Trentino che registra a famiglia un aggravio medio pari a 3.092 euro su base annua. Segue l’Emilia Romagna, dove la crescita dei prezzi del 12,5% implica un'impennata del costo della vita pari a 2973 euro, terza l'Umbria, +12,7%, con un rincaro annuo di 2869 euro. La regione più risparmiosa è il Basilicata, +9,3%, pari a 1801 euro, seguita dalla Puglia (+12,2%, +1975 euro). Medaglia di Bronzo per il Molise (+11,1%, +2032 euro). La Valle d'Aosta ha, invece, l'inflazione più bassa (+8,8%, +2178 euro).