Carrello della spesa sempre più caro, Coldiretti: "Olio aumentato del 63% e farina del 23%"

L’aumento record dei costi energetici ha un effetto valanga sulla spesa per importare cibi e bevande dall’estero che cresce in valore del 31% per acquistare una quantità maggiore di appena l’8%. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti del caro prezzi sulla base dei dati relativi al commercio estero dell’Istat nei primi cinque mesi del 2022. L’incremento della dipendenza alimentare dall’estero – sottolinea la Coldiretti - spinge i rincari dei prodotti agroalimentari al consumo. Il balzo dell’inflazione, infatti, porta più di un italiano su due (51%) a tagliare la spesa nel carrello secondo l’indagine condotta sul sito www.coldiretti.it dalla quale si evidenzia che un altro 18% di cittadini dichiara di aver ridotto la qualità degli acquisti, costretto ad orientarsi verso prodotti low cost per arrivare a fine mese, mentre solo un 31% di cittadini non ha modificato le abitudini di spesa.

In questo scenario l’agricoltura biologica taglia i consumi energetici e scende in campo per ridurre la dipendenza dal gas russo ed i rincari dei prezzi scatenati dalla guerra in Ucraina, che si ripercuotono a valanga partendo dalle aziende agricole fino ad arrivare alla spesa delle famiglie. Una battaglia che parte dal Sana di Bologna, il salone del biologico, giovedì 8 settembre dalle ore 10 con l’inaugurazione dello stand della Coldiretti (Fiera di Bologna – Padiglione, 30 Stand C/21), dove sarà illustrato il contributo alla riduzione dei consumi energetici dell’agricoltura biologica italiana che è leader in Europa, anche con la presenza delle innovative esperienze dei giovani agricoltori.