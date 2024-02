Cattolica conquista di Monaco a caccia di turisti tedeschi

Dopo Bruxelles, Cattolica sbarca su un’altra vetrina internazionale del turismo, la Fiera di Monaco (Die Reise und Freizeitmesse), e finisce sotto i riflettori della stampa tedesca. La Sindaca Franca Foronchi, in occasione della conferenza stampa al Municipio di Monaco, ha raccontato, in un’intervista rilasciata alla giornalista Angela Walser del “München Kompakt”, quotidiano bavarese, le bellezze naturali e culturali della Regina e di tutto il territorio. Anche lo stand di Monaco, a cui, oltre alla prima cittadina, erano presenti gli operatori economici di Cattolica (rappresentanti di albergatori, bagnini) ha registrato un grande afflusso di pubblico. Distribuiti oltre 600 zainetti blu con dentro tutto il materiale sulla città, i suoi luoghi e le sue tantissime iniziative, tra cui il progetto Valle delle Vacanze, passando per l’Acquario, Strariva, Wine tour, spiagge di Cattolica e altro.

“Anche la fiera di Monaco ha rappresentato una grande occasione promozionale per Cattolica e tutto il territorio – sottolinea la Sindaca Foronchi – Abbiamo conquistato anche l’interesse della stampa locale a cui ho potuto illustrare la meraviglia della nostra terra. Importante il lavoro svolto da Visit Romagna che, attraverso il suo presidente, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’Assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, e il direttore di Apt servizi Emanuele Burioni, hanno posto le basi, insieme con Visit Monaco, per mettere in campo azioni congiunte di marketing e promozione turistica. Un altro aspetto che mi preme evidenziare è che non abbiamo promosso solo Cattolica, ma tutto il territorio legato al progetto de “La Valle delle Vacanze” proprio perché come Amministrazione crediamo e puntiamo nel rapporto costa-entroterra per una valorizzazione complessiva dell’intero territorio. Insomma, abbiamo seminato tanto anche anche a Monaco per rendere la nostra Valle e la Baviera sempre più vicine. Ritengo che anche in questa occasione abbiamo messo a segno un altro importante risultato grazie al connubio tra l'ente pubblico e gli operatori economici della città, ai quali va il mio personale ringraziamento per l’impegno profuso, così come ai dipendenti comunali anche loro presenti alla fiera”.