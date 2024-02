Centro Agro Alimentare Riminese a Berlino per l’edizione 2024 di Fruit Logistica

Il Centro Agro Alimentare Riminese in vetrina da domani, 7 febbraio, a venerdì 9 febbraio al Fruit Logistica di Berlino, la principale fiera internazionale del commercio e della logistica di prodotti ortofrutticoli freschi che riunisce oltre 2.600 espositori provenienti da 140 Paesi. Un momento unico per la creazione di nuove opportunità di business e per la presentazione del della realtà riminese ai 60 mila visitatori attesi da tutto il mondo. “Si apre a Berlino l’edizione 2024 di Fruit Logistica, la più importante fiera a livello europeo per la commercializzazione dei prodotti dell’ortofrutta – spiega Gianni Indino, presidente del CAAR – Centro Agro Alimentare Riminese -. Anche quest’anno, da domani (mercoledì 7) a venerdì 9 febbraio, come CAAR saremo presenti con uno stand insieme alla Rete d’impresa Emilia Romagna Mercati, composta anche dal CAAB di Bologna, dal CAL di Parma e dal FOR di Cesena".

"Un’occasione - prosegue Indino - per continuare il percorso di internazionalizzazione delle nostre strutture e dei prodotti ortofrutticoli locali e regionali, sempre sostenuti dalla Regione Emilia Romagna. Per facilitare i contatti diretti e lo sviluppo dell’import/export delle nostre aziende locali, quest’anno insieme a me e al direttore del CAAR, Cinzia Furiati, parteciperà alla fiera di Berlino anche una delegazione formata dai commercianti presenti dentro ai mercati della Rete, ad ulteriore conferma della bontà delle operazioni di promozione e internazionalizzazione che stiamo portando avanti da qualche anno. Per noi sarà anche l’occasione di presentare in una vetrina internazionale l’edizione 2024 del WUWM - World Union of Wholesale Market, l’assemblea mondiale dei mercati ortofrutticoli, che si terrà a Rimini dal 30 ottobre al 1° novembre prossimi e che come CAAR siamo riusciti a portare nella nostra città con grande soddisfazione nostra, degli operatori e delle istituzioni".

"Nel corso della manifestazione di Berlino - conclude Indino - insieme al presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini, incontreremo il ministro italiano dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che segue sempre con grande attenzione il nostro settore e le sue evoluzioni sui mercati internazionali. Sarà un’occasione per condividere e riconoscere la centralità dei mercati all’ingrosso nel contesto economico e produttivo del nostro Paese e a livello europeo. Seguiranno altri incontri con diverse personalità dei mercati di tutta Europa e con varie delegazioni provenienti da Paesi extra UE, a conferma di quanto i mercati all’ingrosso possano adoperarsi e contribuire al rafforzamento della produttività nazionale”.