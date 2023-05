Cescot, 9 milioni di euro alle Pmi, grazie al fondo Fonter, per la formazione dei dipendenti

Per le micro, piccole e medie imprese che vogliono formare i dipendenti a costo zero sono in arrivo 9 milioni di euro. Fonter, il Fondo interprofessionale nazionale costituito da Confesercenti, Cgil, Cisl e Uil, ha stanziato i fondi per il finanziamento di progetti formativi, derivati dal contributo obbligatorio dello 0,3% del monte ore salariale.

Fino al 31 maggio le Pmi potranno presentare richiesta per il finanziamento totale dei progetti di formazione dei dipendenti, corsi su misura per le esigenze dell'azienda, per rendere più efficienti i processi produttivi anche nel segno della transizione ecologica, per accompagnare l’introduzione di nuove tecnologie e per migliorare l’affiatamento tra il personale. E' possibile accedere a percorsi di formazione, ad esempio, su informatica e tecnologie, marketing e web marketing, tecniche di comunicazione e vendita, lingue straniere, qualità del servizio e tecniche lavorative.

Le iniziative formative verranno realizzate a partire da novembre/dicembre. I finanziamenti verranno concessi fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Il fondo Fonter agevola inoltre la partecipazione delle Pmi alla formazione con modalità di accesso ai finanziamenti semplificate. Le imprese riminesi possono contattare lo Sportello Fonter presso Cescot Rimini.