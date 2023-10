Cescot, aperte le iscrizioni al corso Ifts dedicato alla promozione turistica

L'innovazione digitale nella promozione turistica: sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di Istruzione formazione tecnica superiore (Ifts) che rilascia il certificato di specializzazione in "Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio". Il turismo è uno dei principali motori dell'economia italiana. Attraverso l'arrivo di visitatori stranieri e nazionali, il settore genera entrate significative in vari settori, come alloggio, ristorazione, trasporti, attività culturali, acquisti di beni e servizi locali, e molto altro. Queste attività economiche contribuiscono direttamente al Pil del Paese, creando occupazione e stimolando la crescita economica.

Per far funzionare la complessa “macchina” come un’industria vera e propria, servono nuovi professionisti con un’ottima conoscenza delle risorse del territorio e gli strumenti tecnologici 4.0 per la progettazione, promozione e distribuzione multicanale di prodotti e servizi turistici personalizzati, sostenibili e di prossimità. Occorrono sensibilità al tema della transizione ecologica che si traduce in centralità del territorio e valorizzazione e uso consapevole delle sue risorse; una visione innovativa per raggiungere nuovi pubblici e creare campagne di promozione a forte impatto emozionale, e spiccate capacità manageriali per lavorare per obiettivi e in team.

I tecnici che verranno formati in questo corso saranno specialisti in grado di ricoprire un’ampia gamma di posizioni di cui le più rilevanti sono management, sales and marketing, promoter e front desk in hotel e catene alberghiere; progettazione per lo sviluppo di pacchetti, itinerari, progetti dedicati alla sostenibilità e alle realtà locali; consulenza tecnica nella vendita di pacchetti in agenzie di viaggio e tour operator, revenue e channel management, analisi del mercato sul web; destination management; digital marketing in tutte le declinazioni operative per web agency specializzate nel turismo.

Le selezioni sono aperte a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti e domiciliati in Emilia-Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L’accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale. Possono inoltre accedere anche persone non diplomate, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

Il percorso ha una durata di 800 ore di cui 320 di stage e la frequenza è da novembre 2023 a luglio 2024. Al termine del percorso è previsto un esame finale. Le iscrizioni sono aperte fino al 20/10/2023.