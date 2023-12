Cherry Bank muove i primi passi dopo la fusione con Banca Valconca. Accordo raggiunto con i dipendenti

Siglato l'accordo tra Cherry Bank e i sindacati Fabi e First Cisl, per armonizzare trattamenti economici e normativi dei dipendenti dalla ex Banca Popolare Valconca che confluiranno nell'istituto guidato da Giovanni Bossi. Un passaggio importante nel processo di integrazione tra i due istituti di credito, conseguente alla fusione per incorporazione di Bbv in Cherry Bank, confermata dell'assemblea straordinaria dei soci dell'istituto di credito morcianese il 25 novembre scorso e da quella dei soci di Cherry Bank il 27 novembre.

Un accordo firmato antecedentemente alla stipula dell'atto di fusione, anch'esso sottoscritto martedì (19 dicembre), che va così a confermare il processo di unificazione delle due realtà e conferma il rapporto di cambio a favore dei soci BPV: per ogni azione ordinaria di Banca Popolare Valconca posseduta verrà assegnata in concambio un'azione ordinaria di Cherry Bank di nuova emissione e priva di indicazione del valore nominale. Alla data di efficacia della fusione il capitale sociale di Cherry Bank sarà pari a 49.597.778 euro – di cui il 10 per cento detenuto dai soci di Banca Popolare Valconca - suddiviso in 105.752.070 azioni ordinarie.

Cosa prevede l'accordo con i sindacati

A sottolineare i termini dell'intesa sottoscritta con Cherry Bank, "che migliorerà, anche stabilizzandole, le previsioni riconosciute per tutti i dipendenti su molti temi come previdenza complementare, polizze e welfare, la Federazione autonoma bancari italiani, che precisa come l'accordo passerà "al vaglio dell’assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori" e che i lavoratori e le lavoratrici della ex Banca popolare Valconca "continueranno a lavorare nel proprio territorio".

"L'accordo - aggiunge la Fabi - stabilisce che per tutte le lavoratrici e lavoratori ex Banca Popolare Valconca non saranno attivati meccanismi di mobilità territoriale extra-regionale e comunque non superiore a 30 chilometri di percorrenza, singola tratta, tra il domicilio abituale del lavoratore interessato e la possibile nuova destinazione; l’istituzione di un presidio minimo di persone presso l’attuale sede ex Banca Popolare Valconca a Morciano di Romagna; un piano welfare di 4.000 euro annui; tutele sul fondo previdenza e assistenza sanitaria; mantenimento dei percorsi di carriera sino al loro raggiungimento, anche in caso di trasferimento ad altre mansioni o ruoli; buono pasto di 8 euro anche nelle giornate di smart working; contributo di solidarietà e di genitorialità. L’accordo stabilisce anche incontri periodici di aggiornamento sull’integrazione delle due realtà".

I commenti di sindacati e proprietà

A salutare positivamente l'accordo raggiunto, la segretaria provinciale Fabi di Rimini, Maria Cristina Magnani: "Siamo soddisfatti dell’intesa raggiunta oggi, si tratta del primo accordo sindacale in questa banca che stabilisce l’inizio di un percorso per la definizione di un contratto integrativo in Cherry Bank, una maggiore stabilità e risposte per i dipendenti dell’ex Banca Popolare Valconca".

Soddisfazione anche da parte dell'istituto padovano: "Cherry Bank pone al centro del proprio modello di crescita l’attenzione alle risorse umane - conferma Emanuel Nalli, Responsabile Organizzazione, ICT e HR di Cherry Bank - e il coinvolgimento attivo dei colleghi nell’evoluzione di questo processo punta a garantire un ambiente di lavoro più stabile, inclusivo e orientato al benessere collettivo. Questo è soltanto l’inizio di un percorso di integrazione e collaborazione che darà l’opportunità ad ognuno di valorizzare competenze e ambizioni".

I commenti sulla fusione

"Sono stati mesi di intenso lavoro - spiega Giovanni Bossi, amministratore delegato e azionista di maggioranza di Cherry Bank - e, grazie anche ai Commissari di BPV Livia Casale e Francesco Fioretto, abbiamo ora chiuso un’integrazione di importanza strategica per il futuro della Banca. Da oggi possiamo parlare di un istituto bancario patrimonialmente più forte e con un’offerta ancora più completa. L’obiettivo è ora quello di preparare entro la metà del 2024, se non persino prima, il Piano industriale che sarà la nostra bussola per gli anni a venire, anche perché con questa operazione raggiungiamo un patrimonio netto di circa Euro 150 milioni, attivi totali per oltre Euro 3 miliardi e circa 5oo dipendenti. Ci tengo però a sottolineare come l’atto di fusione non determinerà l’estinzione del marchio Banca Popolare Valconca. La Banca, infatti, continuerà ad operare nelle filiali in Romagna con gli sportelli e le insegne targate BPV per non disperdere un patrimonio importante e riconoscibile sul territorio".

A esprimere la propria soddisfazione per quest'ultimo atto, anche i Commissari di Banca Popolare Valconca, Livia Casale e Francesco Fioretto, che raggiungono così l'obiettivo della propria nomina: "Siamo entusiasti dell’esito del lavoro di quest’anno e siamo convinti che Cherry Bank sia la scelta migliore per il futuro della Banca. La vicenda di Popolare Valconca ci ha dimostrato come tradizione e radicamento nel territorio siano ancora elementi attrattivi e ai quali viene riconosciuto valore. Siamo grati ai soci, al personale, a tutti i clienti che non ci hanno fatto mancare la loro fiducia, e naturalmente anche al Dott. Bossi e alla squadra di Cherry Bank. In questi mesi abbiamo lavorato tutti insieme, fianco a fianco, per scrivere nuove pagine della storia di questa banca".