Elezioni Rsu, la Cisl si consolida nel mondo della scuola. "Premiato il nostro impegno nella contrattazione"

Si sono concluse le votazioni per l’elezione dei Rappresentanti sindacali unitari nella scuola. “Come Cisl Scuola Romagna - afferma Maura Consoli segretaria generale della Cisl Scuola Romagna - desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono recati alle urne, pur essendo in un momento di grande difficoltà per il Paese sul versante economico, sociale e pandemico. L’importante partecipazione al voto è per noi un segnale positivo di democrazia, che sottolinea l’importanza della rappresentanza sindacale nelle scuole di tutto il territorio romagnolo”.

“Rispetto alle precedenti elezioni Rsu, la Cisl Scuola ha mantenuto il suo consenso in Romagna e in alcuni territori anche aumentato il numero delle Rsu Cisl elette. Questo è merito di tutti coloro che si sono impegnati in prima persona, principalmente i nostri candidati che ci hanno messo la faccia e sono stati riconosciuti competenti, seri e credibili dai loro colleghi e che siamo certi li rappresenteranno al meglio. Il consenso ricevuto premia il nostro modo di essere protagonisti sul terreno del confronto e della contrattazione più che del conflitto e dell’antagonismo. Per questo come categoria continueremo il nostro costante impegno nella contrattazione sui territori per garantire la salvaguardia delle professionalità di tutto il personale, di ruolo e precario", conclude la nota.