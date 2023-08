Ecco le città "dove si lavora meglio", Rimini si piazza in fascia media

"Il posto dove si lavora meglio", parte da questo criterio la classifica nazionale stilata secondo i risultati diffusi dalla Fondazione Aidp (Associazione Italiana per la Direzione del Personale). Nel report elaborato con la collaborazione scientifica di Isfort, Rimini viene collocata nella fascia media. Forlì risulta invece tra le Migliori Città del Lavoro 2023, collocandosi tra le prime 40 città d’Italia ritenute più virtuose per qualità dell’impiego.

L’indagine infatti suddivide i capoluoghi in tre macro-raggruppamenti, identificati con tre colori diversi - verde, giallo e rosso - a seconda del risultato finale e della qualità del lavoro sui territori. Grazie al punteggio di 54,9, Forlì rientra in fascia alta e conquista lo scettro di migliore città del lavoro in Romagna, facendo meglio di Ravenna, anch’essa in fascia alta con un punteggio minore (54,7), di Cesena (54,4) e Rimini (51,1) in fascia media.

La città "regina" del lavoro è Milano con un punteggio di 63,2. Nel gruppone delle prime 40 città (fascia alta di qualità del lavoro) ci sono anche Bologna e Modena rimanendo in Emilia Romagna. Cesena rientra nel gruppo delle seconde 40 città (fascia media) anche se in una posizione di vertice col punteggio di 54,4, in questo gruppo c'è anche Rimini con un punteggio di 51,1. C'è infine un terzo raggruppamento di 30 città in fascia bassa, praticamente tutte città del Sud-Italia con qualche rara eccezione come Pistoia.

La classifica tiene conto di vari aspetti, ovviamente quello dei redditi, ma anche quello dei servizi ai cittadini, del tempo libero, della vivibilità e della sicurezza. Scorrendo i vari indicatori Cesena spicca nella "cultura e tempo libero" posizionandosi nelle prime cinque posizioni per numero di spettacoli ogni mille abitanti.