Club del Sole, il bilancio dell’estate 2023 vede il dato di fatturato attestarsi sui 100 milioni di euro

Club del Sole, leader in Italia delle vacanze all’aria aperta, annuncia la chiusura di una stagione di successo, in linea con le previsioni attese. Il bilancio dell’estate 2023 è stato positivo e vede il dato di fatturato attestarsi sui 100 milioni di euro (+16% rispetto al 2022) e quello di Ebitda sui 30 milioni di euro. Risultati sempre in crescita se paragonati allo scorso anno e al 2019. I 20 villaggi firmati Club del Sole – presenti in Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo e sul Lago di Garda – hanno registrato oltre 3 milioni di presenze (+14% rispetto al 2022). In linea con la passata stagione, gli italiani registrano la quota più elevata di presenze, pari al 57% del totale.

La quota estera ha rappresentato il 43% del totale, indice di un crescente interesse del mercato internazionale verso l’Open Air e il modello Club del Sole di Villaggio Potenziato. Di questo segmento, hanno registrato un incremento i mercati Dach (+11%), gli arrivi dalla Francia (+6%) e dai Paesi Bassi (+11%).

“L’estate 2023 si è conclusa con risultati importanti, in linea con le nostre aspettative, indice di un crescente interesse verso l’Open Air e il modello Club del Sole di Villaggio Potenziato, che vede evolvere il modello Camping Village a favore di Villaggi all’aria aperta Full Life Holidays - ha dichiarato Angelo E. Cartelli, Direttore Generale Club del Sole. Il mercato apprezza il nostro nuovo posizionamento, un sistema di offerta evoluto, che vede nella natura l’elemento che moltiplica il comfort. Le percentuali di crescita dal Gruppo, più robuste rispetto alle performance del settore turistico, ci confermano che la direzione intrapresa è quella giusta”.

Durante il 2023, Club del Sole ha investito oltre 35 milioni per potenziare offerta, servizi, ricettività e tecnologia - dal rafforzamento delle strutture sportive con il progetto Bike Experience e il padel alle innovazioni di prodotto, come il redesign funzionale e strutturale del comparto F&B, l’installazione di oltre 300 Lodge di ultima generazione e il completamento dei progetti di riqualificazione del Romagna Family Village e Rimini Family Village.

Lato accoglienza, il progetto Family Dog Friendly, format ricettivo dedicato agli ospiti a 4 zampe, è stato esteso a tutti i Villaggi del Gruppo, portando nel 2023 a un incremento dell’87% della clientela dog, che rappresenta il 10% della clientela totale.

Sul fronte tecnologico, da sempre focus e fattore distintivo del Gruppo, è stato completamente rinnovato il sito web, è stata affinata l’App My Club del Sole e potenziato il sistema cashless.

Prospettive per il futuro

Club del Sole, per il futuro, prospetta investimenti strategici in Esg (Environmental, Social, Governance), indici sui quali l’azienda da sempre si impegna.

Tra i progetti in tema di sostenibilità, il 2023 ha visto il lancio del format Re-Tree-T allo Spina Village, laboratorio di ospitalità innovativa, basato sulla progettazione bioclimatica e in sintonia con la natura, che ha ricevuto di recente il prestigioso premio internazionale Big See Tourism Design Awards 2023.

“L’importante riconoscimento che il progetto Re-Tree-T ha ottenuto dimostra quanto sia apprezzata, dal mercato, la creazione di un turismo innovativo in simbiosi con la natura e conferma la nostra attenzione al tema della sostenibilità – ha dichiarato Angelo E. Cartelli, Direttore Generale Club del Sole. Dopo un’estate complessa conclusa con un risultato molto positivo ci proiettiamo al 2024 con entusiasmo e con nuovi progetti sfidanti, con l’obiettivo di rendere la nostra proposta ricettiva sempre più innovativa e sostenibile”.

Sempre in tema di sostenibilità, durante il Ttg, Angelo Cartelli interverrà all’interno del Convegno dell’Osservatorio Travel Innovation dal titolo “Crescita, sostenibilità e innovazione: tra realtà e utopia”, in programma giovedì 12 ottobre dalle 10.30 alle 12.30 alla Fiera di Rimini (Main Arena - Hall Sud).