Cna e Confartigianato spingono il piano industriale di Ieg: "La crescita della fiera strategica per l'economia del territorio"

Il nuovo ambizioso piano industriale di Italian Exhibition Group è "particolarmente significativo per il territorio riminese perché pur essendo la Fiera una realtà con una marcata vocazione internazionale rimane da sempre fortemente radicata sul territorio, diventandone inevitabilmente un’eccellente espressione". A vedere con favore i progetti futuri del quartiere fieristico sono Cna e Confartigianato che, in una nota, ricordano come "Dai 211 milioni di fatturato dell’ultimo anno se ne prevedono per il 2028 ben 323, ovvero 100 milioni in più rispetto al 2023. Tutto ciò mentre cresce il titolo in borsa, più che raddoppiato, grazie ad un piano d’investimenti ambizioso e totalmente svincolato dal contributo di enti pubblici e quindi capace di infondere fiducia negli investitori. Quella stessa stima e considerazione che CNA e Confartigianato ebbero all’inizio del percorso dell’allora Fiera di Rimini nei nuovi padiglioni, prima della quotazione in borsa, sostenendola anche economicamente all’alba del 2000 attraverso il diretto coinvolgimento dei propri associati".

"Il nuovo piano industriale di Ieg - rimarcano le associazioni - sarà importantissimo per il territorio perché creerà ulteriore ricchezza ed opportunità di business per il nostro distretto capace in questi anni di dare valore con il suo virtuoso ecosistema di fornitori ed aziende ad una realtà che ha come obiettivo quello di competere con le realtà di Bologna e Milano. Rimini punta in alto ed a spingerla come sempre ci sarà tutto il tessuto economico riminese. Una crescita che sarà rappresentata dal progetto dell’arena con la cupola più alta d’Europa con una capienza di 18mila spettatori per ospitare nuovi grandi eventi musicali e sportivi. Progetti e numeri importanti che necessitano di adeguate infrastrutture, in primis il nuovo casello autostradale dedicato ed un rango sempre più internazionale dell’aeroporto Fellini".

"Fondamentale - concludono Cna e Confartigianato - anche la capacità di guardare al futuro attraverso la strategica sinergia con l’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna Campus di Rimini spesso già entrata in gioco in questi anni per i contenuti scientifici degli appuntamenti in programma nei padiglioni fieristici ed ora, attraverso la firma di una convenzione triennale, anche partner per lo sviluppo di candidature per l’acquisizione di congressi nazionali ed internazionali a Rimini e sul territorio romagnolo. Una collaborazione storica tra Italian Exhibition Group e Uni.Rimini in grado in questi anni di promuovere e far crescere il capitale intellettuale di tutto il territorio per creare nuove opportunità formative e di carriera per i giovani e le generazioni future per le quali CNA e Confartigianato sono impegnate da anni attraverso la valorizzazione della formazione professionale e della cultura imprenditoriale.