Cna Industria, le imprese romagnole a scuola di leadership da coach Julio Velasco

Per costruire un’impresa di successo o portare una squadra sportiva a conquistare tutti i principali trofei a livello mondiale è sempre fondamentale lo stesso ingrediente speciale: la capacità di essere veri leader e di costruire un team vincente. Ne è convinto Julio Velasco, allenatore e dirigente sportivo che ha rivoluzionato le regole della pallavolo e che giovedì 22 giugno arriverà a San Mauro Pascoli per una straordinaria serata di formazione rivolta alle imprese romagnole.

L’appuntamento, organizzato da Cna Industria Forlì-Cesena-Ravenna-Rimini, si terrà alle ore 17.30 a Villa Torlonia Teatro. Durante l’incontro il pluripremiato coach indagherà il reale significato di leader e gli strumenti indispensabili per ottenere il massimo dalla propria squadra e, di conseguenza, i migliori risultati. Attingendo da aneddoti e metafore sportive della sua lunga esperienza sul campo, Velasco condividerà con la platea alcuni segreti concreti per guidare a propria volta un team verso il successo in azienda, rivelando le leve imprescindibili di un efficace lavoro di squadra.

“Un forte spirito d’osservazione e la capacità di individualizzare la relazione professionale e umana - afferma il Presidente di Cna Industria Rimini Giulio D’Angelo - sono le chiavi per avere successo nella costruzione di ogni progetto e, pertanto, nel raggiungimento dei risultati attesi. Attraverso questa imperdibile occasione formativa avremo modo di ascoltare e confrontarci con un grande professionista che ha dimostrato di saper guidare le proprie squadre a successi straordinari, grazie alla valorizzazione del gruppo e dei suoi singoli componenti, una sfida quotidiana che riguarda migliaia di imprenditori del nostro territorio oggi più che mai”.

Vincendo tutte le principali competizioni mondiali della disciplina (due ori mondiali, tre europei, cinque titoli della World League, un argento alle Olimpiadi) e guidando la nazionale italiana della “generazione dei fenomeni” premiata poi come “la Squadra del Secolo”, Julio Velasco si è dimostrato nel corso della sua carriera un pensatore rivoluzionario. Oltre ad allenare le capacità tecniche dei propri giocatori, ha saputo infatti indagarne le motivazioni interiori e le paure profonde, le potenzialità come singoli e come collettivo, le ambizioni, i talenti e i difetti, riuscendo ad accendere nei propri ragazzi il desiderio di vittoria e la profonda convinzione di poterla ottenere ottimizzando le risorse a disposizione del team.

Al termine dell’incontro si terrà un aperitivo di networking, un’occasione di convivialità e confronto tra i partecipanti, offerto da Cna Industria, raggruppamento d’interesse del sistema Cna che riunisce oltre 1700 imprese organizzate in forma industriale, attive su mercati nazionali e internazionali e impegnate quotidianamente nel campo dell’innovazione di prodotti e di processi.

L’evento è realizzato grazie al contributo di: Albatros, Ravenna (RA); Antaridi, Predappio (FC); Areca System, Cervia (RA); Centro Dentistico Romagnolo, Forlì (FC); Gruppo Ubisol, Rimini (RN); Idrotermica Baroncini, Conselice (RA); Italsab, Faenza (RA); MMB, Faenza (RA); Nanni Ottavio, Savignano sul Rubicone (FC); Netrising, Cervia (RA); Nuova Comega, Cesena (FC); Prime Cleaning, Rimini (RN); Resina Forlivese, Forlì (FC); T-Consulting, Forlì (FC).