Col via libera al certificato digitale Covid ripartono le prenotazioni dei turisti stranieri

All’indomani del via libera definitivo del Parlamento europeo al certificato digitale Covid dell'Ue, che sara? adottato a partire dal primo di luglio, si aprono nuove prospettive concrete per il turismo riminese che come sottolinea VistRimini "gia? dalle prime luci della stagione, registra l’interesse della clientela straniera". Secondo i dati della Destination Management Company per il mese di giugno gli alberghi stanno registrando una vivacita? decisamente superiore al 2020, sia nella quantita? di richieste, sia nelle prenotazioni. Se lo scorso anno di questi tempi gli alberghi erano ancora chiusi, quest’anno i turisti, anche quelli stranieri, soprattutto Tedeschi e Svizzeri, hanno gia? approfittato del ponte dell’Ascensione per godersi il mare Adriatico. Dato particolarmente significativo nel descrivere una situazione in netto miglioramento, anche se ancora i numeri del 2019 sono lontani. La stagione pero?, entrera? nel vivo a partire dal weekend del 19 giugno, stando alle prenotazioni gia? acquisite, ancora una volta con ampio anticipo sull’anno scorso.

Per quanto riguarda i mesi di luglio e agosto, il trend e? ancor piu? interessante: accanto alle richieste e alle prenotazioni degli Italiani e ai gia? citati Tedeschi e Svizzeri, si sono fatti avanti Francesi, Inglesi, Austriaci e Polacchi, che confermano l’interesse chiedendo preventivi o prenotando dai portali internazionali, sapendo che le politiche di cancellazione applicate dai nostri operatori sono anche quest’anno molto favorevoli per incentivare le vacanze. Insomma, alla sicurezza del Green Pass Europeo, Rimini risponde rilanciando la nuova stagione balneare anche grazie ad un cartellone di eventi di qualita?, alle numerose esperienze disponibili sul territorio, alla promozione estera coordinata, a partire da APT fino a VisitRimini. Una citazione a parte va ai collegamenti aerei dei nostri tre aeroporti regionali, che hanno ripristinato i voli da tutta Europa, Est incluso, senza dimenticare l'intramontabile treno Monaco-Rimini.