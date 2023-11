Coldiretti: "L'agricoltura è un settore in cui i giovani aumentano. Segnale di speranza per il futuro"

Presso la biblioteca Baldini di Santarcangelo si è tenuto mattina il convegno "Oltre l'orizzonte, l'agricoltura che ha un futuro", organizzato da Coldiretti Rimini con il patrocinio del Comune di Sanatrcangelo, con l'obiettivo di valorizzare e promuovere il ruolo dei giovani imprenditori agricoli nel contesto attuale. L'assessore all'agricoltura del Comune di Santarcangelo Filippo Sacchetti ha aperto l'evento sottolineando l'importanza di continuare a unire le forze per proseguire in un percorso di sviluppo e valorizzazione della comunità. Ha evidenziato come l'agricoltura non sia solo una fonte di produzione di cibo, ma anche un elemento di socialità e condivisione con i cittadini dei valori saldi e duraturi che arrecano beneficio alla società contemporanea stessa. Durante il convegno, Marco Sforzini delegato regionale Coldiretti Giovani Impresa Emilia Romagna, ha raccontato la sua storia personale e l'importanza della collaborazione tra i giovani nel settore agricolo, importanza che è emersa concretamente anche nel corso dell’evento calamitoso che ha stravolto le nostre campagne a Maggio 2023. Sforzini ha concluso sottolineando come le difficoltà siano presenti, ma che l'agricoltura oggi va oltre, diventando anche un modo per condividere passioni e riportare il comparto agricolo al ruolo che merita.

Celeste Zeppa delegata interprovinciale Coldiretti Forlì-Cesena e Rimini e Manuel Pecci giovane imprenditore agricolo locale, hanno raccontato come Coldiretti e Giovani Impresa ancor di più, abbiano agevolato le loro aziende e loro stessi nella crescita personale e aziendale con un supporto tecnico e funzionale continuo. Manuel Pecci, vincitore del Premio Oscar Green per il territorio di Rimini, ha presentato la peculiarità della sua azienda che lo ha portato ad aggiudicarsi il riconoscimento: la blockchain, che grazie ad un qr code identifica ogni lotto di prodotto, consentendo al consumatore finale di risalire all’olivo, partendo dalla bottiglia di profumato olio extravergine dell’oleificio Pecci. Marco Giovannini Responsabile CAA impresa Verde Romagna ha delineato il quadro tecnico che si prospetta ai giovani che si affacciano al mondo agricolo, partendo dalle procedure per arrivare agli incentivi tecnici, per concludere con gli importanti dati relativi ai numeri del 2023 per la Romagna: sono stati destinati oltre 23 milioni di euro per sostenere i giovani nel settore agricolo. Intervento che è proseguito sull’aspetto tecnico con l’apporto e il contributo di Paolo Tampieri, funzionario del STACP di Rimini, che ha delineato il quadro tecnico attuale. Infine il Presidente della camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini ha concluso la mattinata con le importanti considerazioni sul comparto agricolo attuale ed il ruolo delle giovani imprese. Si è evidenziato come Rimini sia una realtà attrattiva, con un saldo positivo della popolazione che contribuisce all'aumento delle imprese agricole giovanili. Nonostante il contesto generale non sia favorevole, si è registrato un aumento del 60% delle imprese agricole nel territorio.

Un dato significativo emerso è che il 62,6% dei giovani che lavorano nel settore agricolo a Rimini possiede un diploma, mentre il 20,6% ha una laurea. Questo dato è molto superiore alla media nazionale e dimostra l'importanza dell'istruzione e della formazione nel settore agricolo. Battistini ha sottolineato l'eccellenza della qualità dell'export del territorio, affermando che "sulla qualità del nostro export non ci batte nessuno". Ha invitato a pensare al futuro della società e a preservare i prodotti e le tradizioni che caratterizzano il territorio. La Camera di Commercio si impegna a essere vicina alle associazioni e ai giovani imprenditori agricoli, con l'obiettivo di tramandare negli anni a venire, attraverso iniziative di sostenibilità, ciò che è utile per creare sviluppo e benessere per tutti. Il convegno ha rappresentato un momento di confronto e di riflessione sul futuro dell'agricoltura, mettendo in luce l'importanza di valorizzare le risorse presenti nel territorio e di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore. Coldiretti Rimini si impegna a continuare a sostenere e promuovere l'agricoltura nel territorio, lavorando per creare opportunità e valorizzare le risorse presenti, al fine di garantire un futuro prospero per il settore e per la comunità nel suo complesso.