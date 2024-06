Coldiretti pronta alla mobilitazione contro l'emergenza cinghiali, incontro con il prefetto

Una delegazione di Coldiretti, composta dal presidente Guido Cardelli Masini Palazzi, dal direttore Alessandro Corsini e dal vice direttore Giorgio Ricci, è stata ricevuta dal prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano. L’incontro è stato chiesto allo scopo di consegnare la documentazione esplicativa della mobilitazione nazionale di Coldiretti per contrastare la presenza dei cinghiali. Presenza che è ormai diventata una questione di primaria importanza e urgenza, non solo per le aziende agricole, ma per la sicurezza di tutta la comunità.

La proliferazione incontrollata della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, rappresenta una minaccia costante per le colture agricole. La Coldiretti ha evidenziato come i danni provocati dagli animali selvatici ammontino a 200 milioni di euro all'anno con una popolazione verificata di più di 2,3 milioni di cinghiali in tutta Italia, oltre al rischio di diffusione della peste suina africana.

"L'organizzazione richiede, quindi, interventi rapidi e piani regionali straordinari di contenimento per garantire la sicurezza delle colture e degli allevamenti. Coldiretti Rimini è in mobilitazione e continuerà a farlo fino a ottenere quello che spetta ad agricoltori, allevatori, cittadini e consumatori" commenta il presidente di Coldiretti Rimini Guido Cardelli Masini Palazzi.

"Come sempre la Coldiretti è pronta a collaborare anche dal punto di vista tecnico per arrivare nei tempi più rapidi possibili a raggiungere un risultato che è indispensabile: diminuire il numero di cinghiali che devastano il nostro territorio. Ma non smetteremo la mobilitazione" sottolinea il direttore Alessandro Corsini.

“La problematica legata ai cinghiali non è nuova, ma negli ultimi anni è diventata sempre più critica. La proliferazione incontrollata di questi animali ha causato danni significativi in molte regioni d’Italia, mettendo in ginocchio numerose aziende agricole. Le perdite economiche sono ingenti: campi devastati, raccolti falcidiati, e infrastrutture danneggiate. Oltre al danno economico, la presenza dei cinghiali rappresenta un grave pericolo per la sicurezza pubblica. Numerosi incidenti stradali, alcuni dei quali anche mortali, sono causati dai cinghiali che attraversano le strade urbane e rurali” aggiunge il vice direttore Giorgio Ricci.

Gli agricoltori e gli allevatori non possono più aspettare, mentre i cinghiali continuano a devastare i frutti del loro duro lavoro, lasciando dietro di sé solo danni e desolazione. La Coldiretti continuerà a battersi per ottenere le risposte necessarie da parte delle istituzioni. La gestione e il contenimento della popolazione di cinghiali sono una priorità urgente che richiede azioni concrete e immediate. L’incontro con il prefetto di Rimini rappresenta un passo importante verso una soluzione che tuteli la sicurezza delle persone e il lavoro degli agricoltori.