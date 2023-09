Coldiretti presente alla millenaria fiera del bestiame di Pugliano

Si rinnova la tradizione a Madonna di Pugliano, frazione del piccolo e neo romagnolo Comune di Montecopiolo, dove ogni anno i produttori e gli appassionati del settore, nonché turisti e amanti della storia, si incontrano tutti i lunedì di settembre per la tradizionale fiera del bestiame, nel cui contesto si ripete la rievocazione storica della trebbiatura.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno e la disponibilità mostrataci con il patrocinio dell’evento. La rievocazione storica della trebbiatura rappresenta un momento fondamentale per la piccola comunità che si apre a visitatori che vengono anche da molto lontano, per ripetere una consuetudine inveterata nel tempo. La riscoperta delle tradizioni, la custodia dei territori, il ritorno ai gusti sinceri sono principi sempre più condivisi e per i quali Coldiretti si impegna da anni in un’opera di sensibilizzazione dei consumatori, grazie soprattutto al progetto per il contenimento degli sprechi con la più grande rete delle fattorie e dei mercati a chilometri zero, che riduce le distanze ed i tempi di trasporto e garantisce maggiore freschezza e periodi più lunghi di conservazione degli alimenti”, racconta Guido Cardelli Masini Palazzi Presidente di Coldiretti Rimini.

Sin dal mattino e per tutta la giornata sarà possibile visitare presso il Campo Fiera di Pugliano l’esposizione delle macchine agricole antiche, fare acquisti al mercato dei produttori di Coldiretti e visitare gli splendidi dintorni del comune, che si erge a 800 metri sul livello del mare.