Combattere l’hate speech in rete: giovani in campo con “Machine Learning Bootcamp Maggioli – Molari”

Si è conclusa la seconda edizione del “Machine Learning Bootcamp Maggioli – Molari” iniziativa rivolta ai giovani appassionati di tecnologia, nata con l’obiettivo di sostenere e stimolare competenze che possano indirizzare verso professioni appassionanti e allo stesso tempo creando valore sul territorio.

Tre giornate tenutesi presso la “Maggioli Academy” e “l’Isiss Einaudi-Molari” che hanno visto gli studenti del quinto anno del corso “Sistemi Informativi Aziendali” dell’Istituto Tecnico Commerciale “Molari” di Santarcangelo di Romagna confrontarsi con un compito complesso e sicuramente di attinenza sociale, servendosi di strumenti di machine learning per l’elaborazione dei dati.

Al centro del Bootcamp la tematica dell’hate speech su Twitter, con focus sulla misoginia, a confronto con il razzismo, l’odio politico e, più in generale, la libertà d’espressione in democrazia. Gli studenti, divisi in gruppi interclasse, ciascuno comprensivo di sei studenti, sono stati formati dal Data.

Scientist Fabio Celli e dall'area R&D di Maggioli S.p.A. Le lezioni si sono svolte in stile laboratoriale e sono state alternate con lavori di gruppo guidati dal team di Ricerca e Sviluppo ma anche in autonomia. In conclusione ogni gruppo ha proposto la propria “soluzione” al tema aperto all’avvio del Bootcamp.

La giuria - composta da Fabio Celli (Data scientist Maggioli S.p.A.), Daniela Massimiliani (Dirigente ISISS Einaudi Molari) e Leonardo Piepoli (HR Manager Vici & C. S.p.A) - ha valutato i progetti sulla base della capacità dimostrata dagli studenti nell’analisi dei problemi, presentazione dei risultati, l’applicazione e l’accuratezza dei modelli ottenuti e le capacità di team work.

A essere premiato, per l’edizione 2023, il Gruppo A composto da: Marco Galli, Martina Rollo, Alessio Viscusi, Francesco Armanni, Filippo Guadalupi, Giuseppe Alessio Vitariello. Questa la motivazione:

“Abbiamo premiato chi ha coniugato tutti gli aspetti essenziali, in particolare il gruppo A ha vinto per la duplice intuizione - da un lato tecnica - utilizzando il metodo del Bootstrapping, dall'altro per la capacità di analisi che ha sottolineato l’ambiguità nell'interpretazione dei post, un aspetto “hate speech” poco riconosciuto ma, allo stesso tempo, centrale, perché fa capire che molto spesso le persone non capiscono se un post contiene odio e di conseguenza ne ampliano la diffusione”.

“Il Bootcamp applica una metodologia didattica inclusiva e collaborativa, che consente l’apprendimento mentre si allenano le soft skills maggiormente richieste nel mondo del lavoro, quali pensiero creativo, problem solving, team work – ha spiegato Cristina Maggioli, Consigliere Delegato alle Risorse Umane del Maggioli S.p.A. – Un’occasione per avvicinare i giovani, appassionati di tecnologia, alle competenze che utilizzeranno nelle loro future professioni, senza dimenticare di coinvolgerli e sensibilizzarli verso tematiche che spesso li possono coinvolgere da vicino, come nel caso degli hate speech e della misoginia favorita dal ‘branco’”.

“L’esperienza formativa del Bootcamp consente di acquisire, in tempi molto rapidi, immersi nella cultura aziendale svariate abilità previste da “EntreComp” il quadro di riferimento europeo per le competenze imprenditoriali a cui dobbiamo, visto il nostro curricula di studi, attenerci. Questo ambizioso progetto di machine learning insegna inoltre agli studenti che i numeri hanno un senso solo se si ha la capacità critica di analizzarli, in funzione delle scelte che dobbiamo fare. I Bootcamp, gli hackathon, e soprattutto, “ON-dall’idea all’impresa” il nostro incubatore di startup, sono le esperienze formative che oltre a creare motivazione hanno anche una forte valenza “orientativa”. - Chiosa soddisfatta Daniela Massimiliani, Dirigente dell’Isiss Einaudi Molari.

Sostenere e stimolare competenze che possano indirizzare i giovani verso professioni appassionanti, creando valore sul territorio, risulta tra gli obiettivi principali del Gruppo Maggioli anche in ottica di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa. La sinergia creatasi con l’Isiss Einaudi – Molari rende possibile una collaborazione concreta che esorta i ragazzi e tutto il team del Bootcamp nel porsi temi e obiettivi di anno in anno più sfidanti.