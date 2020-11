Come si sviluppa il welfare aziendale in Romagna: un webinar illustra una ricerca coi dati aggiornati

Si tiene nel pomeriggio di giovedì 5 novembre il webinar "Romagna Welfare 2020", durante il quale sarà presentato lo studio sul welfare aziendale che Welfare Group ha realizzato con il patrocinio di Regione Emilia Romagna e Università di Bologna. L’indagine, svolta nel corso di ben 5 mesi, ha coinvolto oltre 200 aziende romagnole di ogni settore e dimensione e ha analizzato a fondo la situazione attuale del welfare aziendale sul territorio romagnolo, la cui adesione da parte delle aziende sta crescendo di anno in anno. È interessante notare che, mentre tra le piccole imprese solo il 40% ha già un piano di welfare, la percentuale raggiunge addirittura l’85% tra le imprese che contano più di 200 dipendenti.

Questo dimostra come il welfare aziendale sia ormai considerato uno strumento essenziale nelle aziende caratterizzate da un’organizzazione strutturata. La soddisfazione generata dall’introduzione di un piano di welfare aziendale è dimostrata dal fatto che ben l’86% delle aziende che attualmente premiano i propri dipendenti in questa modalità afferma di voler continuare anche nel 2021. Lo studio sarà illustrato più nel dettaglio in occasione del webinar di giovedì 5 novembre ore 16.

La presentazione sarà affidata al professor Antonio Corradi dell’Università di Bologna che parlerà dell’impatto del welfare non solo sui dipendenti e le aziende, ma anche sul territorio romagnolo. A seguire Vittoria Graziani presenterà il caso di studio di Tampieri Group, società nata a Faenza oltre 80 anni fa che è cresciuta proprio grazie al rapporto con personale e al legame con tutto il tessuto sociale circostante. Modera l’incontro Fabio Campanella, direttore di CesenaToday, ForlìToday, RavennaToday e RiminiToday. Infine la presentazione dello studio a cura di Luigi Angelini, Manfredo Pollini e Susanna Belli di Welfare Group. Per poter partecipare al webinar è necessario accedere al sito www.romagnawelfare.it per partecipare alla diretta e scoprire come il welfare aziendale sta cambiando il mondo del lavoro.